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Подозреваемого в убийстве семерых человек на Урале 32 года назад отправили в СИЗО
Фото: Свердловский областной суд
Подозреваемого в убийстве семерых человек 32 года назад, которого ради суда из Благовещенска привезли в Каменск-Уральский, отправили в СИЗО на полтора месяца.
Ранее сообщалось, что на него вышли по ДНК через его родственников.
«Красногорский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте обвиняемого. Мера пресечения избрана по 8 марта 2025 года»,
– сообщили в Свердловском областном суде.
Ранее сообщалось, что на него вышли по ДНК через его родственников.
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