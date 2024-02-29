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Свердловский областной суд оправдал обвиняемых в сожжении двух человек в Первоуральске
Фото: пресс-служба Свердловского областного суда
Сегодня, 6 марта, в Свердловском областном суде огласили оправдательный приговор Ивану и Вере Мельковым, которых обвиняли в сожжении родственника и его друга в Первоуральске.
Напомним, что в ночь на 25 июля 2021 года в доме на бульваре Юности произошёл пожар, который унёс жизни двух человек. Главными подозреваемыми стали супруги Мельковы. Следствие предполагало, что супруги из мести могли устроить поджог, чтобы расправиться с братом Ивана. В отношении пары было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, пунктов «а», «д», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. На предварительном следствии обвиняемые вину не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.
21 февраля коллегия присяжных заседателей оправдали супругов из-за отсутствия доказательств вины, и сегодня судья Свердловского областного суда Андрей Юшманов вынес оправдательный приговор.
Напомним, что в ночь на 25 июля 2021 года в доме на бульваре Юности произошёл пожар, который унёс жизни двух человек. Главными подозреваемыми стали супруги Мельковы. Следствие предполагало, что супруги из мести могли устроить поджог, чтобы расправиться с братом Ивана. В отношении пары было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, пунктов «а», «д», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. На предварительном следствии обвиняемые вину не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.
21 февраля коллегия присяжных заседателей оправдали супругов из-за отсутствия доказательств вины, и сегодня судья Свердловского областного суда Андрей Юшманов вынес оправдательный приговор.
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