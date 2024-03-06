Возрастное ограничение 18+
Глава СК потребовал доклад по результатам расследования дела о сожжении двух мужчин в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по результатам расследования уголовного дела о сожжении двух мужчин в Первоуральске, в котором обвиняли супругов Ивана и Веру Мельковых.
Напомним, что в ночь на 25 июля 2021 года в доме на бульваре Юности произошёл пожар, который унёс жизни двух человек. Главными подозреваемыми тогда стали супруги Мельковы.
Следствие предполагало, что супруги на почве личной неприязни могли решиться на расправу над братом Ивана и устроить поджог квартиры, где родственник проживал со своим знакомым. В отношении пары было возбуждено уголовное дело по статьям 167 и 105 УК РФ. На предварительном следствии обвиняемые вину не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.
21 февраля коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт – событие преступления было, но вина подсудимых не доказана. И вчера, 7 марта, судья Свердловского областного суда Андрей Юшманов на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор.
Напомним, что в ночь на 25 июля 2021 года в доме на бульваре Юности произошёл пожар, который унёс жизни двух человек. Главными подозреваемыми тогда стали супруги Мельковы.
Следствие предполагало, что супруги на почве личной неприязни могли решиться на расправу над братом Ивана и устроить поджог квартиры, где родственник проживал со своим знакомым. В отношении пары было возбуждено уголовное дело по статьям 167 и 105 УК РФ. На предварительном следствии обвиняемые вину не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.
21 февраля коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт – событие преступления было, но вина подсудимых не доказана. И вчера, 7 марта, судья Свердловского областного суда Андрей Юшманов на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор.
«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области представить доклад о результатах расследования уголовного дела»,
– говорится в сообщении Следкома.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Свердловский областной суд оправдал обвиняемых в сожжении двух человек в Первоуральске
06 марта 2024
06 марта 2024
В Свердловском областном суде началось рассмотрение уголовного дела об убийстве в Кировграде
29 февраля 2024
29 февраля 2024