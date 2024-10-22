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Присяжные всё же признали виновными супругов из Первоуральска, обвиняемых в двойном убийстве
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Коллегия присяжных всё же признала супругов Веру и Ивана Мельковых из Первоуральска виновными в пожаре 25 июля 2021 года в многоквартирном доме на бульваре Юности, который унёс жизни двух человек.
Напомним, как полагало следствие, супруги из мести устроили поджог, чтобы расправиться с братом Ивана, в итоге погиб и родственник подсудимого, и его знакомый, проживавший в той же квартире с ним. В итоге на Мельковых было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, пунктов «а», «д», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. На предварительном следствии они вину не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.
21 февраля присяжные оправдали супругов из-за отсутствия доказательств вины, и 6 марта в Свердловском областном суде огласили оправдательный приговор Ивану и Вере Мельковым. Но на следующий день, 7 марта, глава СК потребовал доклад по этому делу.
Сегодня, 22 октября, коллегия присяжных в составе восьми человек признала супругов виновными в умышленном уничтожении имущества путем поджога и в ненамеренном причинении смерти потерпевшим, сообщили в пресс-службе областного суда. Там также добавили, что по мнению присяжных пара заслуживает снисхождения.
Напомним, как полагало следствие, супруги из мести устроили поджог, чтобы расправиться с братом Ивана, в итоге погиб и родственник подсудимого, и его знакомый, проживавший в той же квартире с ним. В итоге на Мельковых было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, пунктов «а», «д», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. На предварительном следствии они вину не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.
21 февраля присяжные оправдали супругов из-за отсутствия доказательств вины, и 6 марта в Свердловском областном суде огласили оправдательный приговор Ивану и Вере Мельковым. Но на следующий день, 7 марта, глава СК потребовал доклад по этому делу.
Сегодня, 22 октября, коллегия присяжных в составе восьми человек признала супругов виновными в умышленном уничтожении имущества путем поджога и в ненамеренном причинении смерти потерпевшим, сообщили в пресс-службе областного суда. Там также добавили, что по мнению присяжных пара заслуживает снисхождения.
«Судебный процесс на этом не закончен, впереди – обсуждение последствий вердикта со сторонами, вторые прения сторон, последнее слово подсудимых. Следующее заседание состоится 12 ноября»,
– подытожили в суде.
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