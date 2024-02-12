Присяжные оправдали супругов, обвиняемых в двойном убийстве в Первоуральске





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Свердловского областного суда. «Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт – событие преступления было, но вина подсудимых не доказана. На этом работа присяжных окончена, коллегия распущена. Суд приступит к обсуждению последствий вердикта»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловском областном суде в ходе рассмотрения уголовного дела о двойном убийстве в Первоуральске присяжные оправдали супругов Мельковых, обвиняемых в сожжении своего родственника и его друга.Речь идёт о пожаре, который произошёл в ночь на 25 июля 2021 года. По версии следствия, супруги Вера и Иван Мельковы из мести решили расправиться с братом Ивана. Для этого, как считают следователи, они отправились к квартире родственника вместе с тряпками и горючим веществом и, подперев двери, устроили поджог. В результате пожара погибли двое мужчин – брат подсудимого и его знакомый, проживавший в той же квартире.В отношении пары было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, пунктов «а», «д», «е», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ. На предварительном следствии обвиняемые вину не признали и ходатайствовали о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.Присяжные оправдали супругов из-за отсутствия доказательств вины подсудимых, и в судебном заседании объявили перерыв до 5 марта.