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В Екатеринбурге начался суд по делу об убийстве аспиранта УрФУ из Габона
Фото: Вечерние ведомости
В Ленинском районном суде Екатеринбурга на 23-летним Данилом Фоминым из Артёмовского, обвиняемого в убийстве 32-летнего аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили из Габона. Дело рассматривает судья Александр Суслов.
Напомним, Франсуа Нджелассили умер от удара ножом в ходе уличной драки у фастфуд-кафе Burger King на улице Малышева 18 августа. Спустя сутки был задержан Данил Фомин, которому предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Кроме этого, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») на двух сотрудников полиции, которые, по свидетельствам очевидцев, наблюдали за дракой.
По мнению друзей погибшего аспиранта, его убили на почве расовой неприязни. По официальной версии, конфликт произошёл из-за того, что Франсуа Нджелассили оказывал подруге Данила Фомина знаки внимания. По неподтверждённой информации, обвиняемый по косвенным признакам мог иметь отношение к ультраправым группировкам – так, в одном из неонацистских пабликов его называли соратником и собирали ему деньги на адвоката.
По данным It's My City, заседание будет частично закрытым из-за просьбы адвоката обвиняемого. Собеседники «Вечерним ведомостей» предполагают, что данное решение было принято из-за радикальных взглядов молодого человека.
Напомним, Франсуа Нджелассили умер от удара ножом в ходе уличной драки у фастфуд-кафе Burger King на улице Малышева 18 августа. Спустя сутки был задержан Данил Фомин, которому предъявили обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»).
Кроме этого, было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») на двух сотрудников полиции, которые, по свидетельствам очевидцев, наблюдали за дракой.
По мнению друзей погибшего аспиранта, его убили на почве расовой неприязни. По официальной версии, конфликт произошёл из-за того, что Франсуа Нджелассили оказывал подруге Данила Фомина знаки внимания. По неподтверждённой информации, обвиняемый по косвенным признакам мог иметь отношение к ультраправым группировкам – так, в одном из неонацистских пабликов его называли соратником и собирали ему деньги на адвоката.
По данным It's My City, заседание будет частично закрытым из-за просьбы адвоката обвиняемого. Собеседники «Вечерним ведомостей» предполагают, что данное решение было принято из-за радикальных взглядов молодого человека.
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