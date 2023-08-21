Возрастное ограничение 18+
Листовки с именем убитого аспиранта из Габона появились в Екатеринбурге
Фото: паблик организации коммунистов-интернационалистов
Сразу в нескольких районах города появились листовки с именем аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили, который был убит в Екатеринбурге на прошлой неделе в центре города.
Авторы листовок указывают, что аспирант УрФУ из Габона был убит из-за расизма. Фотографии листовок появились в паблике организации коммунистов-интернационалистов.
Ранее в СК утверждали, что убийство произошло на бытовой почве. При этом арестованный по обвинению в убийстве Данил Фомин по косвенным признакам может иметь отношение к утраправым группировкам – так, в одном из неонацистских пабликов его называли соратником и собирали ему деньги на адвоката.
После убийства в Екатеринбурга появился стихийный мемориал памяти аспиранта. Сам Нджелассили был успешным студентом и любил читать стихи Пушкина.
Авторы листовок указывают, что аспирант УрФУ из Габона был убит из-за расизма. Фотографии листовок появились в паблике организации коммунистов-интернационалистов.
Ранее в СК утверждали, что убийство произошло на бытовой почве. При этом арестованный по обвинению в убийстве Данил Фомин по косвенным признакам может иметь отношение к утраправым группировкам – так, в одном из неонацистских пабликов его называли соратником и собирали ему деньги на адвоката.
После убийства в Екатеринбурга появился стихийный мемориал памяти аспиранта. Сам Нджелассили был успешным студентом и любил читать стихи Пушкина.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Подозреваемого в убийстве аспиранта УрФУ отправили в СИЗО
21 августа 2023
21 августа 2023
Аспирант УрФУ из республики Габон был убит в уличной драке
18 августа 2023
18 августа 2023