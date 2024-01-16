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Обвиняемого в убийстве школьницы из Каменска-Уральского оставили в СИЗО
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Велосипедиста, которого обвиняют в убийстве 16-летней школьницы из Каменска-Уральского, оставили в СИЗО. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Ранее Ленинским районным судом Екатеринбурга было принято решение о продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей до 9 апреля 2024 года. Адвокат велосипедиста, настаивая на более мягкой мере пресечения, не связанной с содержание под стражей, подал апелляционную жалобу с просьбой изменить решение, но областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения жалобы и оставил решение без изменений.
Напомним, что тело школьницы нашли вечером 9 августа 2023 года в лесополосе в черте города, в нескольких метрах от тротуарной дорожки, пролегающей к лесопарковой зоне, и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе «Арарат».
Позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города за несколько часов до смерти девушки, на которых было видно, как за ней долго ехал мужчина на велосипеде. Правоохранители его разыскали и задержали и предъявили ему обвинение в краже и убийстве.
Обвиняемый признался в краже телефона девушки, а вот причастность к убийству стал отрицать, настаивая на том, что он в смерти ее виновен только в том смысле, что не вызвал «Скорую помощь». Позже екатеринбургское издание публиковало показания обвиняемого, в которых он признается, что «решил придушить» девушку.
Ранее Ленинским районным судом Екатеринбурга было принято решение о продлении обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей до 9 апреля 2024 года. Адвокат велосипедиста, настаивая на более мягкой мере пресечения, не связанной с содержание под стражей, подал апелляционную жалобу с просьбой изменить решение, но областной суд, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для удовлетворения жалобы и оставил решение без изменений.
Напомним, что тело школьницы нашли вечером 9 августа 2023 года в лесополосе в черте города, в нескольких метрах от тротуарной дорожки, пролегающей к лесопарковой зоне, и примерно в километре от не работавшего в тот день кафе «Арарат».
Позже в социальных сетях появилось видео, составленное неравнодушными из фрагментов записей с камер видеонаблюдения города за несколько часов до смерти девушки, на которых было видно, как за ней долго ехал мужчина на велосипеде. Правоохранители его разыскали и задержали и предъявили ему обвинение в краже и убийстве.
Обвиняемый признался в краже телефона девушки, а вот причастность к убийству стал отрицать, настаивая на том, что он в смерти ее виновен только в том смысле, что не вызвал «Скорую помощь». Позже екатеринбургское издание публиковало показания обвиняемого, в которых он признается, что «решил придушить» девушку.
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