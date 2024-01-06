Возрастное ограничение 18+
Мать двух братьев-школьников может быть причастна к избиению девочки в Нижнем Тагиле
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Мать двух братьев-школьников, которых подозревают в избиении сверстников, тоже может быть причастна к недетской «разборке» в Нижнем Тагиле. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.
Уроженка одной из соседних республик подозревается в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ). Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета по Свердловской области Анатолий Надбитов. По версии следователей, женщина не только присутствовала во время «разборки» и не останавливала своих сыновей, но и сама могла ударить девочку, которая впоследствии попала на больничную койку, по голове.
Ранее в полиции заявили, что они намерены предложить суду отправить братьев в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей, когда закончится разбирательство и будет вынесено процессуальное решение.
Напомним, что после того, как история получила огласку, братьями заинтересовался Александр Бастрыкин.
Уроженка одной из соседних республик подозревается в хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение тяжкого преступления (ч. 4 ст. 150 УК РФ). Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета по Свердловской области Анатолий Надбитов. По версии следователей, женщина не только присутствовала во время «разборки» и не останавливала своих сыновей, но и сама могла ударить девочку, которая впоследствии попала на больничную койку, по голове.
Ранее в полиции заявили, что они намерены предложить суду отправить братьев в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей, когда закончится разбирательство и будет вынесено процессуальное решение.
Напомним, что после того, как история получила огласку, братьями заинтересовался Александр Бастрыкин.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Избивших двух детей в Нижнем Тагиле братьев-школьников хотят поместить в центр содержания несовершеннолетних
06 января 2024
06 января 2024
Бастрыкин заинтересовался избившими сверстников братьями-школьниками из Нижнего Тагила
06 января 2024
06 января 2024
В МВД обещают принять меры в отношении полицейского, который назвал «раздутым» инцидент с избиением девочки в Нижнем Тагиле
08 января 2024
08 января 2024