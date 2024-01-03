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Избивших двух детей в Нижнем Тагиле братьев-школьников хотят поместить в центр содержания несовершеннолетних
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Братьев-школьников, которых подозревают в избиении двух своих сверстников, хотят поместить в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России Валерий Горелых, когда закончится разбирательство и будет вынесено процессуальное решение, сотрудники полиции намерены предложить суду поместить братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. По его данным, предполагаемых обидчиков уже поставили на учёт.
Кроме этого, с его слов, полиция установила, что к инциденту также могут иметь отношения ещё 12 учеников пятого класса, с которыми учится потерпевшая девочка.
Напомним, что в результате «разборки» 11-летняя девочка попала на больничную койку. На сегодняшний день школьница уже выписана из больницы. Теперь сотрудники полиции ждут официальное заключении медиков о степени тяжести причиненных ей травм.
Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России Валерий Горелых, когда закончится разбирательство и будет вынесено процессуальное решение, сотрудники полиции намерены предложить суду поместить братьев в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. По его данным, предполагаемых обидчиков уже поставили на учёт.
Кроме этого, с его слов, полиция установила, что к инциденту также могут иметь отношения ещё 12 учеников пятого класса, с которыми учится потерпевшая девочка.
«Роль каждого из них устанавливается. После окончания зимних каникул в школе будет проведён целый комплекс профилактических мероприятий с целью недопущения подобных ЧП»,
– сказал полковник Горелых.
Напомним, что в результате «разборки» 11-летняя девочка попала на больничную койку. На сегодняшний день школьница уже выписана из больницы. Теперь сотрудники полиции ждут официальное заключении медиков о степени тяжести причиненных ей травм.
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Братья-школьники избили двух детей в Нижнем Тагиле
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