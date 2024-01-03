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Бастрыкин заинтересовался избившими сверстников братьями-школьниками из Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России заинтересовался братьями-школьниками, из-за которых 11-летняя девочка попала в больницу. Глава ведомства поставил расследование инцидента на контроль.
Ранее братья школьного возраста устроили «разборки» со своими одноклассниками, в ходе которых пострадал один мальчик и одна девочка. По данному факту прокуратурой Тагилстроевского района Нижнего Тагила была организована проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). В рамках надзорных мероприятий следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц из системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики.
Напомним, что братьев, подозреваемых в избиении сверстников, хотят поместить в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.
«Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело об избиении несовершеннолетних, поручив провести полное и объективное расследование произошедшего и принять соответствующие меры профилактического характера»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее братья школьного возраста устроили «разборки» со своими одноклассниками, в ходе которых пострадал один мальчик и одна девочка. По данному факту прокуратурой Тагилстроевского района Нижнего Тагила была организована проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). В рамках надзорных мероприятий следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц из системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики.
Напомним, что братьев, подозреваемых в избиении сверстников, хотят поместить в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.
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