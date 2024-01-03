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Бастрыкин заинтересовался избившими сверстников братьями-школьниками из Нижнего Тагила

16.52 Суббота, 6 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета России заинтересовался братьями-школьниками, из-за которых 11-летняя девочка попала в больницу. Глава ведомства поставил расследование инцидента на контроль.

«Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело об избиении несовершеннолетних, поручив провести полное и объективное расследование произошедшего и принять соответствующие меры профилактического характера»,

– говорится в сообщении Следкома.


Ранее братья школьного возраста устроили «разборки» со своими одноклассниками, в ходе которых пострадал один мальчик и одна девочка. По данному факту прокуратурой Тагилстроевского района Нижнего Тагила была организована проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). В рамках надзорных мероприятий следователи намерены дать оценку действиям должностных лиц из системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики.

Напомним, что братьев, подозреваемых в избиении сверстников, хотят поместить в центр содержания несовершеннолетних правонарушителей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:52 Бастрыкин заинтересовался избившими сверстников братьями-школьниками из Нижнего Тагила
15:11 Свердловское УГИБДД может запретить движение общественного и грузового транспорта из-за неубранных дорог
14:57 Крупный пожар ликвидировали спасатели на свердловской турбазе
14:38 Один человек погиб и один пострадал в ДТП на трассе Екатеринбург – Тюмень
14:14 На екатеринбургском вокзале задержали двух мужчин, миновавших досмотровой контроль
13:28 Избивших двух детей в Нижнем Тагиле братьев-школьников хотят поместить в центр содержания несовершеннолетних
12:02 В Краснотурьинске скончался режиссёр местного театра кукол
11:27 Синоптики продлили предупреждение об аномальных холодах в Свердловской области до 10 января
10:31 В Екатеринбурге жители домов на Авиаторов почти неделю живут без отопления
10:00 В Каменске-Уральском пьяный пешеход спровоцировал аварию
22:01 Два пациента новоуральской больницы погибли в пожаре
21:37 ХК «Автомобилист» уверенно победил на выезде «Сочи» и поднялся ещё на одну строчку в таблице
20:56 Локомотив «сбежал» с рельсов под Серовом
18:24 Более 400 единиц техники брошено на уборку улиц Екатеринбурга от снега
17:04 Неделю жители Кольцово не могут добиться нормальной подачи воды и отопления
15:26 В ДТП в посёлке Пышма пострадали четверо
14:36 Выкинувшего младенца из окна екатеринбуржца отправили в СИЗО
14:00 Несовершеннолетний уралец погиб в Берёзовском
13:10 Тамбовский электро-фолк-коллектив даст бесплатный концерт в Ельцин Центре
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11:47 Одного закладчика убрали с улиц Нижнего Тагила сотрудники ППС
10:17 Первая в 2024 году орнитологическая экскурсия пройдёт в дендропарке Екатеринбурга
21:58 Стали известны новые подробности истории с убийством годовалого ребёнка в Екатеринбурге
17:42 Выехавший из Нижнего Тагила первый «полностью импортозамещённый» поезд РЖД сломался
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