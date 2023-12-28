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Приговорённый к 9,5 годам колонии экс-начальник екатеринбургского УМВД погиб в зоне боевых действий
Фото: Вечерние ведомости
Игорь Трифонов, приговорённый к 9 годам и 4 месяцам колонии строгого режима за взятку и незаконное хранение оружия, уехал из мест лишения свободы в зону боевых действий и погиб там. Об этом сообщил телеграм-канал «Подливтика 2.0», затем информацию подтвердила адвокат Ольга Кезик, защищавшая Трифонова в суде. По словам Кезик, Трифонов был посмертно удостоен государственной награды за участие в боевых действиях.
По некоторым данным, Трифонов освободился из колонии 2 декабря 2023 года, а уже 12 декабря 2023 года погиб.
Напомним, в августе 2022 года Ленинский суд Екатеринбурга признал Трифонова виновным во взяточничестве в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), и незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). Трифонов получил взятку в 7,5 млн рублей от бывшего зампредседателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплёва за возбуждение дела о мошенничестве в отношении одного из должников банка. Сначала экс-силовика приговорили к 9,5 годам лишения свободы, после апелляции Свердловский областной суд снизил срок до 9 лет и 4 месяцев.
Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год. Затем он возглавил МВД по Карачаево-Черкессии. В рамках приговора Трифонов был лишён специального звания генерал-майор полиции и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
По некоторым данным, Трифонов освободился из колонии 2 декабря 2023 года, а уже 12 декабря 2023 года погиб.
Напомним, в августе 2022 года Ленинский суд Екатеринбурга признал Трифонова виновным во взяточничестве в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), и незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). Трифонов получил взятку в 7,5 млн рублей от бывшего зампредседателя правления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплёва за возбуждение дела о мошенничестве в отношении одного из должников банка. Сначала экс-силовика приговорили к 9,5 годам лишения свободы, после апелляции Свердловский областной суд снизил срок до 9 лет и 4 месяцев.
Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год. Затем он возглавил МВД по Карачаево-Черкессии. В рамках приговора Трифонов был лишён специального звания генерал-майор полиции и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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