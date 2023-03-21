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Экс-начальнику УМВД Екатеринбурга Игорю Трифонову изменили приговор
Криминал
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Апелляционная инстанция Свердловского областного суда рассмотрела жалобу адвоката и апелляционное представление прокурора на приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга в отношении бывшего начальника УМВД Екатеринбурга Игоря Трифонова. Ему смягчили наказание на два месяца до 9 лет 4 месяцев лишения свободы, но находящиеся на его счетах деньги решили конфисковать в доход государства.
В пресс-службе облсуда «Вечерним ведомостям» рассказали, что судебная коллегия приняла решение исключить осуждение Трифонова за незаконное приобретение боеприпасов и смягчить назначенное ему по части 1 статьи 222 УК РФ наказание до 10 месяцев лишения свободы.
По совокупности преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), Трифонову окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, экс-начальник УМВД Екатеринбурга лишен специального звания генерал-майор полиции и государственной награды медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также суд на три года лишил его права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с исполнением организационно-распорядительных и управленческих функций.
Помимо этого, суд апелляционной инстанции принял решение о конфискации находящихся на счетах осужденного денег в доход государства.
Напомним, что в августе прошлого года Игоря Трифонова признали виновным в незаконном приобретение и хранение огнестрельного оружия и получении взятки в размере 7,5 миллиона рублей от бывшего заместителя предправления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева.
Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год. Затем он стал руководителем МВД по Карачаево-Черкесии, а покинул службу в 2019 году.
В пресс-службе облсуда «Вечерним ведомостям» рассказали, что судебная коллегия приняла решение исключить осуждение Трифонова за незаконное приобретение боеприпасов и смягчить назначенное ему по части 1 статьи 222 УК РФ наказание до 10 месяцев лишения свободы.
По совокупности преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222 и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), Трифонову окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на 9 лет 4 месяца в исправительной колонии строгого режима.
Кроме того, экс-начальник УМВД Екатеринбурга лишен специального звания генерал-майор полиции и государственной награды медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также суд на три года лишил его права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с исполнением организационно-распорядительных и управленческих функций.
Помимо этого, суд апелляционной инстанции принял решение о конфискации находящихся на счетах осужденного денег в доход государства.
Напомним, что в августе прошлого года Игоря Трифонова признали виновным в незаконном приобретение и хранение огнестрельного оружия и получении взятки в размере 7,5 миллиона рублей от бывшего заместителя предправления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева.
Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год. Затем он стал руководителем МВД по Карачаево-Черкесии, а покинул службу в 2019 году.
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