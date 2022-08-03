Экс-главу УМВД по Екатеринбургу приговорили к 9,5 годам колонии
Криминал
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Экс-главу УМВД по Екатеринбургу Игоря Трифонова признали виновным в получении взятки и незаконном хранении оружия.
За указанные преступления Трифонова приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Именно такой срок запрашивал для него гособвинитель Георгий Паникаров в ходе прений сторон.
Кроме того, суд лишил Игоря Трифонова звания генерал-майор.
Напомним, что экс-глава УМВД Екатеринбурга обвинялся в получении взятки в размере 7,5 миллиона рублей от бывшего заместителя предправления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева.
Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год. Затем он стал руководителем МВД по Карачаево-Черкесии, а покинул службу в 2019 году.
За указанные преступления Трифонова приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима. Именно такой срок запрашивал для него гособвинитель Георгий Паникаров в ходе прений сторон.
Кроме того, суд лишил Игоря Трифонова звания генерал-майор.
Напомним, что экс-глава УМВД Екатеринбурга обвинялся в получении взятки в размере 7,5 миллиона рублей от бывшего заместителя предправления банка «Кольцо Урала» Олега Коноплева.
Игорь Трифонов возглавлял УМВД по Екатеринбургу с 2011 по 2017 год. Затем он стал руководителем МВД по Карачаево-Черкесии, а покинул службу в 2019 году.
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