В Каменске-Уральском на причастность к гибели 16-летней девушки проверяют велосипедиста





– рассказал «Вечерним ведомостям» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «Чтобы выйти на его след и опросить на предмет наличия или отсутствия алиби, сыщикам уголовного розыска пришлось сутки находиться в засаде. Велосипед, одежда, в которой находился мужчина в ночь смерти девушки, а также другие важные для следствия вещдоки, изъяты»,





– заявил источник. «В этот момент подростку стало плохо, она легла в канаву. Он якобы взял телефон и скрылся. Местоположение гаджета сам указал следователям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Каменске-Уральском полицейским удалось выйти на мужчину, который на велосипеде ехал за 16-летней девушкой в ночь с 8 на 9 августа за несколько часов до ее смерти. Сообщается, что его уже проверили на детекторе лжи.Установлено, что мужчиной на велосипеде оказался житель Каменского района, работавший стропальщиком на одном из местных металлургических заводов. Ранее он привлекался к уголовной ответственности. Живет один в трехкомнатной квартире.Как сообщил исполняющий обязанности руководителя Следственного комитета России по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Дмитриевич Надбитов, сейчас следователи совместно с полицией продолжают проверять мужчину на причастность к смерти девушки и к иным ранее совершенным преступлениям.Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления регионального СК России.По данным источника сообщества «Инцидент Каменк-Уральский», в разговоре со следователями велосипедист сначала утверждал, что не видел девушку вообще и не следил за ней, а их маршрут совпал. Но позже он сказал, что увидел ее, когда возвращался обратно.Отмечается, что телефон школьницы следователям удалось найти. Официально эти сведения еще не комментировались.