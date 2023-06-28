Возрастное ограничение 18+
Найдено тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика
Криминал
Фото: УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего Далера Бобиева. По данным следствия, мальчик умер еще несколько месяцев назад. Опекун длительное время скрывала факт гибели ребенка. И.о. главы свердловского СУ СКР Анатолий Надбитов дал указание возбудить уголовное дело дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки.
Напомним, что информация о пропаже Далера Бобиева появилась только 26 июня. Мальчика искали волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт», сотрудники полиции, к поискам подключались и следователи. В общей сложности в течение трех дней в поисках было задействовано около тысячи человек. «Вечерние ведомости» писали, что Далер мог исчезнуть гораздо раньше. Из-за пропажи ребенка СКР возбудил уголовное дело по пункту «в» статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вчера опекуна Далера Бобиева задержали.
Как рассказали в свердловском главке МВД, тело мальчика обнаружено сегодня утром в металлическом гараже в районе улицы Симферопольской. Оно было спрятано в большую сумку.
По данным следствия, ребенок умер несколько месяцев назад. Точная причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
Сейчас расследование уголовного дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего) продолжается. Устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка.
Напомним, что информация о пропаже Далера Бобиева появилась только 26 июня. Мальчика искали волонтеры поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт», сотрудники полиции, к поискам подключались и следователи. В общей сложности в течение трех дней в поисках было задействовано около тысячи человек. «Вечерние ведомости» писали, что Далер мог исчезнуть гораздо раньше. Из-за пропажи ребенка СКР возбудил уголовное дело по пункту «в» статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Вчера опекуна Далера Бобиева задержали.
Как рассказали в свердловском главке МВД, тело мальчика обнаружено сегодня утром в металлическом гараже в районе улицы Симферопольской. Оно было спрятано в большую сумку.
По данным следствия, ребенок умер несколько месяцев назад. Точная причина его смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.
«Факт гибели ребенка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее. В связи с изложенным мною дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки»,
– заявил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.
Сейчас расследование уголовного дело по статье 105 УК РФ (убийство малолетнего) продолжается. Устанавливаются все обстоятельства смерти ребенка.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».