Найдено тело пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика

– заявил и.о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолий Надбитов.

«Факт гибели ребенка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми, и в то же время сами указанные сотрудники не предприняли необходимых мер по установлению обстоятельств жизни малолетнего в семье опекуна, что и позволило продолжительное время скрывать произошедшее. В связи с изложенным мною дано указание о возбуждении уголовного дела по факту возможного должностного преступления со стороны сотрудников органов опеки»,