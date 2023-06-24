В уральской столице пропал шестилетний мальчик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В уральской столице ищут шестилетнего Далера Бабиева, который пропал сегодня в первой половине дня. Сейчас его ищут родители, полиция и волонтеры. Обстоятельства его исчезновения не уточняются.Ориентировку на поиск ребенка опубликовали поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв».Мальчик ростом 98 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими русыми волосами и карими глазами. Был одет в черный комбинезон на молнии и кроссовки.Розыском пропавшего занимается УМВД по Екатеринбургу ОП № 12. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, в полиции просят обращаться по телефону 8-(343)-356-42-12. Также можно звонить по номеру «112».