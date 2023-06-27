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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело из-за пропажи мальчика
Криминал
Фото: СУ СКР по Свердловской области
По факту безвестного исчезновения шестилетнего Далера Бобиева в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.
Напомним, что утром 26 июня Далер Бобиев ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской. С того момента его местонахождение неизвестно.
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга возбудил уголовно дело по пункту в статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи СКР, следователи-криминалисты и сотрудники полиции проводят необходимые следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУ СК по Свердловской области.
Тем временем волонтеры поисковых отрядов продолжают поиск шестилетнего мальчика.
Напомним, что утром 26 июня Далер Бобиев ушел в неизвестном направлении из квартиры дома на улице Симферопольской. С того момента его местонахождение неизвестно.
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга возбудил уголовно дело по пункту в статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следователи СКР, следователи-криминалисты и сотрудники полиции проводят необходимые следственные и оперативные мероприятия. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СУ СК по Свердловской области.
Тем временем волонтеры поисковых отрядов продолжают поиск шестилетнего мальчика.
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