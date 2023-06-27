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Опекуна пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика задержали
Криминал
Опекуна Далера Бобиева, шестилетнего малыша, которого три дня (с 26 июня) искали в Екатеринбурге в районе Вторчермета, задержали. По пока официально не озвученным данным, эта женщина находится в статусе подозреваемой. Всех детей – опекаемых (кроме исчезнувшего ребенка, у нее двое опекаемых) и биологических из ее дома увезли госорганы.
Напомним, ранее наши источники заявили, что опекун забрала документы Далера из детского сада несколько недель назад.
Напомним, ранее наши источники заявили, что опекун забрала документы Далера из детского сада несколько недель назад.
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Шестилетний ребёнок, которого три дня ищут на Вторчермете в Екатеринбурге, мог исчезнуть раньше
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