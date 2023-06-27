Шестилетний ребёнок, которого три дня ищут на Вторчермете в Екатеринбурге, мог исчезнуть раньше

Алиса Левина © Вечерние ведомости

С поиском шестилетнего ребенка в Екатеринбурге возникло очень много вопросов, и в первую очередь вопросы возникают к органам опеки и комиссии ПДН Чкаловского района Екатеринбурга.Так, по информации собеседника Вечерних ведомостей, органы опеки могли не видеть ребенка минимум с мая (!), также по неподтвержденной официально информации нашего источника, опека должна была проверить состояние ребенка 26 июня - в день, когда стало известно, что Далер пропал.По информации другого нашего источника, опекун исчезнувшего Далера Бобиева забрала документы из детского садика несколько недель назад. Точной информации пока нет, однако, по данным редакции, в опеке и ПДН Чкаловского района (которые должны контролировать состояние ребенка в опекаемой семье) даже не стали интересоваться причинами такого поведения опекунов.При этом, по нашим данным, директор детсада и другие сотрудники дошкольного учреждения на вчерашний вечер (а может быть, и на сию минуту) до сих пор не допрошены, и точной даты, когда Далер перестал ходить в детский сад, нет.Также нет и информации о том, проверяли ли в органах опеки и ПДН информацию о том, что опекун якобы вызывала скорую психиатрическую помощь ребенку, запрашивали ли они информацию в больнице о его состоянии, выясняли ли, почему и что происходит с мальчиком. Нет информации и о том, как реагировала опека на побеги мальчика из дома, о которых говорила опекун, проверяли ли они его состояние и причины побегов.При этом опека и комиссия ПДН Чкаловского района недавно попали в другую громкую историю – именно на подведомственной им территории насиловали ученика спецшколы, и проводили товарищеские суды, на которых принимались решения об издевательствах над детьми.Что происходит сейчас: поиски мальчика продолжаются силами поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв» — ранее появившаяся в некоторых СМИ и телеграм-каналах информация о приостановке поисков мальчиков силами волонтёров неточная – лишь приостановлен набор волонтёров до утра. В поисках участвуют сотни горожан, расклеено несколько тысяч листовок с ориентировкой.Также, по информации нашего источника, география поиска ребенка силовиками несколько расширилась, на данный момент силовики вместе с кинологами прочесывают территории не только в районе непосредственного проживания ребенка.