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Шестилетний ребёнок, которого три дня ищут на Вторчермете в Екатеринбурге, мог исчезнуть раньше

22.17 Среда, 28 июня 2023
Происшествия
С поиском шестилетнего ребенка в Екатеринбурге возникло очень много вопросов, и в первую очередь вопросы возникают к органам опеки и комиссии ПДН Чкаловского района Екатеринбурга.

Так, по информации собеседника Вечерних ведомостей, органы опеки могли не видеть ребенка минимум с мая (!), также по неподтвержденной официально информации нашего источника, опека должна была проверить состояние ребенка 26 июня - в день, когда стало известно, что Далер пропал.

По информации другого нашего источника, опекун исчезнувшего Далера Бобиева забрала документы из детского садика несколько недель назад. Точной информации пока нет, однако, по данным редакции, в опеке и ПДН Чкаловского района (которые должны контролировать состояние ребенка в опекаемой семье) даже не стали интересоваться причинами такого поведения опекунов.

При этом, по нашим данным, директор детсада и другие сотрудники дошкольного учреждения на вчерашний вечер (а может быть, и на сию минуту) до сих пор не допрошены, и точной даты, когда Далер перестал ходить в детский сад, нет.

Также нет и информации о том, проверяли ли в органах опеки и ПДН информацию о том, что опекун якобы вызывала скорую психиатрическую помощь ребенку, запрашивали ли они информацию в больнице о его состоянии, выясняли ли, почему и что происходит с мальчиком. Нет информации и о том, как реагировала опека на побеги мальчика из дома, о которых говорила опекун, проверяли ли они его состояние и причины побегов.

При этом опека и комиссия ПДН Чкаловского района недавно попали в другую громкую историю – именно на подведомственной им территории насиловали ученика спецшколы, и проводили товарищеские суды, на которых принимались решения об издевательствах над детьми.

Что происходит сейчас: поиски мальчика продолжаются силами поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв» — ранее появившаяся в некоторых СМИ и телеграм-каналах информация о приостановке поисков мальчиков силами волонтёров неточная – лишь приостановлен набор волонтёров до утра. В поисках участвуют сотни горожан, расклеено несколько тысяч листовок с ориентировкой.

Также, по информации нашего источника, география поиска ребенка силовиками несколько расширилась, на данный момент силовики вместе с кинологами прочесывают территории не только в районе непосредственного проживания ребенка.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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