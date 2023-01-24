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Заместитель прокурора Ленинского района Екатеринбурга оставлен в СИЗО

15.21 Пятница, 27 января 2023
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд оставил под стражей заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга Илью Загайнова, обвиняемого во взятничестве в особо крупных размерах.

Ленинский районный суд 20 декабря прошлого года продлил Загайнову срок содержания под стражей по 26 марта 2023 года. Адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу на решение суда.

Облсуд рассмотрел материалы дела, заслушал доводы сторон и оставил постановление суда первой инстанции без изменений.

Ранее «Вечерние ведомости» писали подробности уголовного дела, возбужденного в отношении Ильи Загайнова.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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