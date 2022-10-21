Заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга задержали по подозрению во взятничестве
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге днем 27 октября задержали заместителя прокурора Ленинского района города по подозрению в получении взятки.
По информации источников «Вечерних ведомостей», зампрокурора подозревают в том, что он мог взять взятку за решение вопроса по одному из уголовных дел.
Как сообщают источники «Вечерних ведомостей», зампрокурора Ленинского района задержали, когда он доставал из ячейки 2,5 миллиона рублей. По некоторым данным, задержание производили сотрудники ФСБ.
По информации источников «Вечерних ведомостей», зампрокурора подозревают в том, что он мог взять взятку за решение вопроса по одному из уголовных дел.
Как сообщают источники «Вечерних ведомостей», зампрокурора Ленинского района задержали, когда он доставал из ячейки 2,5 миллиона рублей. По некоторым данным, задержание производили сотрудники ФСБ.
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