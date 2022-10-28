«Вечерние ведомости» узнали подробности об уголовном деле зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере за закрытие уголовного дела, он будет отправлен в СИЗО

15.50 Суббота, 29 октября 2022
Криминал
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Стали известны подробности уголовного дела возбужденного в отношении заместителя прокурора Ленинского района Екатеринбурга Ильи Загайнова, обвиняемого во взяточничестве в особо крупных размерах.

Зимой этого года в отношении одного из учредителей и директора уральской компании Даниила К. (имя изменено) было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов в особо крупном размере). Эта часть предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В конце лета о возбужденном в отношении него уголовном деле узнают два знакомых Даниила, и предлагают ему, выступив посредниками, договориться с сотрудниками прокуратуры и следственного комитета за взятку в сумме 5 миллионов рублей о закрытии уголовного дела.

Первым траншем стали полмиллиона рублей – это был некий аванс как подтверждение серьезности намерений. И уже после этих 500 тысяч уголовное преследование самого Даниила прекратилось.

Уже после этого Даниилу предложили поместить 2,5 млн рублей в банковскую ячейку.

В начале октября, дабы у Даниила не возникало сомнений в их честности, посредники, по версии следствия, устраивают ему встречу с заместителем прокурора Ленинского района Екатеринбурга Загайновым на которой тот мог подтвердить, что уголовное дело будет полностью закрыто, а изъятые у него в ходе следствия вещи будут ему возвращены.

Отметим, что всё это время «группа» находилась под «присмотром» сотрудников спецслужб.

По нашим данным, 27 октября посредники, изъяв из банковской ячейки 2,5 миллиона рублей, отправились отдавать деньги Загайнову, где, в момент передачи денег, и были задержаны сотрудниками ФСБ.

Сегодня Ленинский суд Екатеринбурга избрал заместителю прокурора Ленинского района города меру пресечения – два месяца содержания под стражей в следственном изоляторе.

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Яков Либерман, Алиса Левина © Вечерние ведомости
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12:23 В Екатеринбурге выставили на аукцион переход между домами
11:42 В столице Урала преподаватель колледжа проверил прочность каски на студенте
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18:51 Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский встретился с подследственным Евгением Ройзманом
18:03 Прокуратура подтвердила задержание зампрокурора Ленинского района Екатеринбурга
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