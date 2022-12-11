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Следователей ещё раз обязали проверить действия свердловского полковника МВД на предмет превышения полномочий
После очередного обращения в суд адвоката Фёдора Акчермышева «отказное» постановление вновь было отменено
Криминал
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Проверка действий теперь уже бывшего подполковника свердловского областного уголовного розыска (недавно выяснилось, что высокопоставленного полицейского всё-таки уволили из МВД) Магомедимина Курбанова продолжится. Это стало известно накануне – после того как в Октябрьском районном суде Екатеринбурга прошло заседание по жалобе адвоката Фёдора Акчермышева на отказ в возбуждении уголовного дела. Напомним, после инцидента, произошедшего 24 марта прошлого года ("Вечерние ведомости" подробно писали о нём и о истории, ему предшествовавшей) адвокат просил провести проверку на предмет нарушения полковником статьей 126, 285, 286, 293, 296 УК РФ.
Заседание по жалобе адвоката было назначено ещё на 13 декабря, однако судья отложила его на 16-е число. Между этими датами следователем Артёмом Халиловым (замначальника следственного отдела СКР по Октябрьскому району) было вынесено постановление об отмене «отказного» постановления своего подчинённого Викторова. Фёдор Акчермышев в разговоре с «Вечерними ведомостями» заявил, что это было сделано сотрудниками СК, чтобы не проигрывать дело в суде. И так, скорее всего, и есть – потому что в прошлом году «отказное» постановление Викторова было отменено тем же Халиловым точно так же перед судебным заседанием. И теперь следовательский «алгоритм» повторился.
Однако на этот раз судья не стала прекращать дело, назначив ещё одно заседание по жалобе. Это заседание пройдёт 16 января следующего года и, вероятно, на нём жалоба будет разрешена по существу.
Кроме того, в качестве одного из оснований отмены «отказного» постановления было указано то, что в ходе доследственной проверки не было рассмотрено заявление о предоставлении подзащитной Акчермышева мер государственной защиты.
— Спустя 20 месяцев следствие рассмотрит заявление моего доверителя (которое подано в областной СК 19 апреля 2021 года и срок рассмотрения которого составляет трое суток) о применении мер государственной защиты в связи с угрозами её свободе, здоровью и жизни со стороны её родителей в сговоре с сотрудниками ГУ МВД РФ по Свердловской области. Но замечу, что дополнительная проверка законодательством не предусмотрена и должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела, — сказал "Вечерним ведомостям" Акчермышев.
Заседание по жалобе адвоката было назначено ещё на 13 декабря, однако судья отложила его на 16-е число. Между этими датами следователем Артёмом Халиловым (замначальника следственного отдела СКР по Октябрьскому району) было вынесено постановление об отмене «отказного» постановления своего подчинённого Викторова. Фёдор Акчермышев в разговоре с «Вечерними ведомостями» заявил, что это было сделано сотрудниками СК, чтобы не проигрывать дело в суде. И так, скорее всего, и есть – потому что в прошлом году «отказное» постановление Викторова было отменено тем же Халиловым точно так же перед судебным заседанием. И теперь следовательский «алгоритм» повторился.
Постановление об отмене «отказного» постановления следователя Викторова было вынесено 14 декабря - за два дня до судебного заседания.
Однако на этот раз судья не стала прекращать дело, назначив ещё одно заседание по жалобе. Это заседание пройдёт 16 января следующего года и, вероятно, на нём жалоба будет разрешена по существу.
Кроме того, в качестве одного из оснований отмены «отказного» постановления было указано то, что в ходе доследственной проверки не было рассмотрено заявление о предоставлении подзащитной Акчермышева мер государственной защиты.
— Спустя 20 месяцев следствие рассмотрит заявление моего доверителя (которое подано в областной СК 19 апреля 2021 года и срок рассмотрения которого составляет трое суток) о применении мер государственной защиты в связи с угрозами её свободе, здоровью и жизни со стороны её родителей в сговоре с сотрудниками ГУ МВД РФ по Свердловской области. Но замечу, что дополнительная проверка законодательством не предусмотрена и должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела, — сказал "Вечерним ведомостям" Акчермышев.
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