Суд в Екатеринбурге вынес решение по жалобе адвоката после нападения на него полковника в отделе полиции

Следственный комитет проверит действия полковника ещё раз

16.44 Вторник, 22 февраля 2022
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Сегодня Октябрьский районный суд вынес решение по жалобе екатеринбургского адвоката Фёдора Акчермышева, который оспаривал отказ в возбуждении уголовного дела на полковника полиции Магомедимина Курбанова и других сотрудников уголовного розыска областного ГУ МВД по факту применения силы к Акчермышеву.

Инцидент произошёл 24 марта прошлого года, когда во время опроса в екатеринбургском отделе полиции №7 доверительницы Акчермышева – Миланы Магомедовой (мы подробно писали о её истории) – в кабинет вошёл начальник одного из отделов областного управления уголовного розыска, полковник Магомедимин Курбанов, и силой вытащил адвоката в коридор. Во время своего появления в кабинете Курбанов, не называя своего имени или фамилии, представился «гражданином», и лишь спустя несколько дней выяснилось, что он является сотрудником МВД.

28 марта, после того как стала известна личность Курбанова, Акчермышев подал заявление о привлечении его к ответственности. Кроме того, адвокат просил привлечь к ответственности двух майоров уголовного розыска – Сединкина и Трубину – которые в тот момент также находились в кабинете и не пресекли применение насилия в отношении адвоката.

В мае 2021 года Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по заявлению Акчермышева. Следователь Викторов, проводивший проверку, не усмотрел в действиях Курбанова и других полицейских противоправных деяний.


Фрагмент объяснений полковника Курбанова, на основании которых следователь Викторов вынес «отказное» постановление


При ознакомлении с результатами проверки Акчермышев столкнулся с трудностями – так, например, диск, на котором должна была быть видеозапись с пятого этажа отдела полиции, где и произошёл инцидент, оказался пустым. Лишь когда уже шёл судебный процесс по обжалованию отказного постановления, Акчермышеву удалось увидеть видео.

Мы сопоставили это видео с ранее публиковавшейся на «Вечерних ведомостях» диктофонной записью инцидента, и вот что у нас получилось:



В своей жалобе Фёдор Акчермышев просил отменить отказное постановление, поскольку не была дана оценка этой видеозаписи, кроме того, не допросили сотрудников ОП №7, также бывшими прямыми свидетелями инцидента.

28 января 2022 года после нескольких заседаний судья Октябрьского районного суда Наталья Чистякова назначила дату нового заседания – 18 февраля, на котором, ожидалось, что будет вынесено решение. Однако его отложили сначала на 21-е февраля, а потом и на 22 февраля.

Как сегодня выяснилось, за день до того заседания, 17 февраля, следственный комитет в лице замначальника Следственного отдела по Октябрьскому району Екатеринбурга Артём Халилов отменил отказное постановление следователя Викторова, а на следующий день и прокуратура внесла в адрес Октябрьского отдела СК представление о необоснованном затягивании уголовного судопроизводства по заявлению Акчермышева, охарактеризовав действия СК как «грубые нарушения УПК».

По сути СК и прокуратура поддержали доводы жалобы Акчермышева. Вероятно, это было сделано, чтобы не проигрывать дело в суде. В итоге суд прекратил производство по жалобе, поскольку обжалуемое постановление на момент вынесения решения уже было отменено.

«Я удовлетворён, поскольку сейчас будет новая проверка, в которой, я надеюсь, объективно и всесторонне будут исследованы все обстоятельства событий 24 марта прошлого года», — сказал Фёдор Акчермышев в беседе с корреспондентом «Вечерних ведомостей»

Сейчас следователям ещё раз предстоит проверить действия Курбанова, Сединкина и Трубиной. Акчермышев настаивает на привлечении их к ответственности по статьям 126 (Похищение человека), 285 (Злоупотребление должностными полномочиями), 286 (Превышение должностных полномочий) и 296 (Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования) УК РФ.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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