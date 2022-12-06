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Свердловского полковника, применившего силу к адвокату, уволили из МВД
Общество
Магомедимин Курбанов (слева в переднем ряду). Фото: Валерий Горелых
Полковника из управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области, которого уже год адвокат Фёдор Акчермышев пытается привлечь к ответственности за применение к нему силы, уволили из МВД.
Об этом стало известно после обращения Акчермышева к главному инспектору МВД России Роману Зайцеву.
Напомним, инцидент, из-за которого адвокат требовал привлечения высокопоставленного полицейского к ответственности, произошёл 24 марта прошлого года – тогда Фёдор Акчермышев представлял интересы Миланы Магомедовой, которая сбежала из Тюмени в Екатеринбург, жалуясь на патриархальные устои, навязываемые её родителями. В тот день в районный отдел полиции №7, куда пришёл Акчермышев со своей доверительницей, из областного главка приехал один из руководителей управления уголовного розыска свердловского ГУ МВД, полковник Магомедимин Курбанов. Курбанов во время опроса Магомедовой другими сотрудниками полиции зашёл в кабинет и силой вытащил оттуда Акчермышева в коридор, предлагая «поговорить».
Курбанов никак не представился перед применением силы к Акчермышеву. То, что в кабинет ОП №7 зашёл полковник полиции, Акчермышев узнал позднее – после того как «Вечерние ведомости» нашли в сети фотографии Курбанова, адвокат опознал его. После подачи Акчермышевым заявления о привлечении Курбанова к уголовной ответственности за превышение полномочий, СК провёл проверку, но отказал в возбуждении уголовного дела. В своих объяснениях Курбанов дал ряд противоречивых сведений – например, он заявлял, что представлялся полицейским, при этом на диктофонной записи отчётливо слышно, что на вопрос адвоката, кем он является, Курбанов отвечал «Я – гражданин!».
В феврале этого года через суд Акчермышеву удалось добиться отмены отказного постановления, однако повторная проверка привела к тем же результатам. 10 ноября 2022 года Акчермышев ещё раз подал в суд, чтобы оспорить отказ, а кроме того, 19 ноября сходил на приём к главному инспектору МВД России, генералу Роману Зайцеву, находящемуся в Екатеринбурге во главе комиссии из Москвы, которая проводит проверку свердловской полиции.
Из ответа Зайцева Акчермышеву (есть в распоряжении редакции) стало известно, что Курбанова уволили из МВД. Причины увольнения Курбанова со службы в ответе не указаны.
При этом адвокат намерен и дальше добиваться привлечения Курбанова к уголовной ответственности – на ближайший вторник в Октябрьском суде Екатеринбурга назначено заседание по обжалования отказа в возбуждении уголовного дела по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий. О том, привлекали ли Курбанова к дисциплинарной ответственности, также неизвестно.
Об этом стало известно после обращения Акчермышева к главному инспектору МВД России Роману Зайцеву.
Напомним, инцидент, из-за которого адвокат требовал привлечения высокопоставленного полицейского к ответственности, произошёл 24 марта прошлого года – тогда Фёдор Акчермышев представлял интересы Миланы Магомедовой, которая сбежала из Тюмени в Екатеринбург, жалуясь на патриархальные устои, навязываемые её родителями. В тот день в районный отдел полиции №7, куда пришёл Акчермышев со своей доверительницей, из областного главка приехал один из руководителей управления уголовного розыска свердловского ГУ МВД, полковник Магомедимин Курбанов. Курбанов во время опроса Магомедовой другими сотрудниками полиции зашёл в кабинет и силой вытащил оттуда Акчермышева в коридор, предлагая «поговорить».
Курбанов никак не представился перед применением силы к Акчермышеву. То, что в кабинет ОП №7 зашёл полковник полиции, Акчермышев узнал позднее – после того как «Вечерние ведомости» нашли в сети фотографии Курбанова, адвокат опознал его. После подачи Акчермышевым заявления о привлечении Курбанова к уголовной ответственности за превышение полномочий, СК провёл проверку, но отказал в возбуждении уголовного дела. В своих объяснениях Курбанов дал ряд противоречивых сведений – например, он заявлял, что представлялся полицейским, при этом на диктофонной записи отчётливо слышно, что на вопрос адвоката, кем он является, Курбанов отвечал «Я – гражданин!».
В феврале этого года через суд Акчермышеву удалось добиться отмены отказного постановления, однако повторная проверка привела к тем же результатам. 10 ноября 2022 года Акчермышев ещё раз подал в суд, чтобы оспорить отказ, а кроме того, 19 ноября сходил на приём к главному инспектору МВД России, генералу Роману Зайцеву, находящемуся в Екатеринбурге во главе комиссии из Москвы, которая проводит проверку свердловской полиции.
Генерал Роман Зайцев возглавляет делегацию из Москвы, которая проверяла свердловское ГУ МВД с 14 ноября по 10 декабря. За это время сразу несколько полицейских начальников подали в отставку.
Из ответа Зайцева Акчермышеву (есть в распоряжении редакции) стало известно, что Курбанова уволили из МВД. Причины увольнения Курбанова со службы в ответе не указаны.
При этом адвокат намерен и дальше добиваться привлечения Курбанова к уголовной ответственности – на ближайший вторник в Октябрьском суде Екатеринбурга назначено заседание по обжалования отказа в возбуждении уголовного дела по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий. О том, привлекали ли Курбанова к дисциплинарной ответственности, также неизвестно.
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