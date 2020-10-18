В Екатеринбурге на объездной дороге произошла авария

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В районе Ботаники на объездной дороге столкнулись «Газель» и легковушка. Из-за аварии на дороге образовалась пробка на полтора километра.— Снег пошел, и дорогу прихватило, плюс в этом месте затяжной поворот, — рассказал Е1 очевидец аварии.На место аварии прибыла реанимация. Насколько серьезные повреждения у водителей на данный момент неизвестно.