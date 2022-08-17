Технология ученых Пермского политеха сделает асфальт прочнее
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Частично заменив дорогостоящие модификаторы на термопластичный полимер, ученые Пермского политеха получили высококачественные полимерно-битумные вяжущие – ПБВ.
Они не только соответствуют ГОСТу, но и имеют значительные преимущества по ряду показателей: пластичность, устойчивость к низким температурам, стойкость против старения и эластичность. Это обеспечит более высокую прочность и долговечность дорожного полотна. Работа пермских ученых поспособствует импортозамещению зарубежных аналогов, поскольку рассматривает полимеры российского производства.
Результаты работы политехников опубликованы в материалах всероссийской научно-практической конференции «Химия. Экология. Урбанистика» и в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». Исследование выполнено в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».
Замена традиционного процесса окисления битумов на технологию, предложенную пермскими учеными, существенно упростит производство и позволит улучшить экологическую обстановку на производственной площадке. Технология готова к внедрению и не требует значительных капитальных затрат.
Они не только соответствуют ГОСТу, но и имеют значительные преимущества по ряду показателей: пластичность, устойчивость к низким температурам, стойкость против старения и эластичность. Это обеспечит более высокую прочность и долговечность дорожного полотна. Работа пермских ученых поспособствует импортозамещению зарубежных аналогов, поскольку рассматривает полимеры российского производства.
Результаты работы политехников опубликованы в материалах всероссийской научно-практической конференции «Химия. Экология. Урбанистика» и в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». Исследование выполнено в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».
Замена традиционного процесса окисления битумов на технологию, предложенную пермскими учеными, существенно упростит производство и позволит улучшить экологическую обстановку на производственной площадке. Технология готова к внедрению и не требует значительных капитальных затрат.
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Марина Тушина © Вечерние ведомости
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16:35
18/08Свердловский облсуд второй раз за день признал «Вечерние ведомости» «дискредитатором» российской армии
13:26
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13:26
18/08Суд в Екатеринбурге закрыл дело семьи глухонемых, которым была собрана рекордная сумма на покупку квартиры
10:32
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