Технология ученых Пермского политеха сделает асфальт прочнее

10.21 Понедельник, 22 августа 2022
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Частично заменив дорогостоящие модификаторы на термопластичный полимер, ученые Пермского политеха получили высококачественные полимерно-битумные вяжущие – ПБВ.

Они не только соответствуют ГОСТу, но и имеют значительные преимущества по ряду показателей: пластичность, устойчивость к низким температурам, стойкость против старения и эластичность. Это обеспечит более высокую прочность и долговечность дорожного полотна. Работа пермских ученых поспособствует импортозамещению зарубежных аналогов, поскольку рассматривает полимеры российского производства.

Результаты работы политехников опубликованы в материалах всероссийской научно-практической конференции «Химия. Экология. Урбанистика» и в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». Исследование выполнено в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Замена традиционного процесса окисления битумов на технологию, предложенную пермскими учеными, существенно упростит производство и позволит улучшить экологическую обстановку на производственной площадке. Технология готова к внедрению и не требует значительных капитальных затрат.

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Марина Тушина © Вечерние ведомости
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«Академики строительства» обманули десятки людей, но продолжают привлекать деньги новых клиентов

Над одним из участников группы явно знакомых между собою людей вновь будет суд, который, однако, не гарантирует, что не появится новых жертв мошенничества
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16:24 В Джанкойском районе после детонации боеприпасов введен режим ЧС, эвакуировано более трех тысяч человек
15:26 «Ъ»: очевидцы сообщают о клубах черного дыма над военной авиабазой в Симферопольском районе
15:10 «МК» сообщил об исчезновении журналиста-расследователя Льва Сперанского
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13:57 В Нижнем Тагиле возбудили дело после обнаруженного в подвале трупа
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12:27 В Екатеринбурге прошли соревнования среди пожарных
11:19 Площадь лесных пожаров в Свердловской области выросла до 21 гектара
10:27 В уральской столице закроют движение по улице Посадская
18:21 В Екатеринбурге запустили отсчитывающие до 300-летия города часы
18:07 Футбольный клуб «Урал» не смог порадовать екатеринбуржцев в День города
17:23 В столице Урала мужчина «насадил» каршеринговый автомобиль на забор
16:43 В день 299-летия Екатеринбурга к памятнику основателям возложили цветы
16:05 В Свердловской области прошли соревнования групп преследования ГУФСИН
14:37 В Свердловской области зафиксировали ещё два лесных пожара
13:21 В свердловском посёлке Сарана сгорели 4 частных дома
12:38 В Нижнем Тагиле осудят многодетного отца за издевательство над детьми и торговлю поддельным алкоголем
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11:06 Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов до 29 августа
10:02 В Ульяновской области в ДТП с микроавтобусом погибли 16 человек
09:38 Взятых в заложники двоих сотрудников кемеровского СИЗО освободили
18:15 В Рязанском районе веден режим ЧС из-за пожаров, авиация совершила более 350 вылетов для тушения
17:22 СМИ: авторам сатирического сериала про чиновника Наливкина грозит штраф за использование полицейской формы
16:23 В МЧС заявили о нехватке отечественного оборудования «из-за санкций», при этом о дефиците говорили и несколько лет назад
14:16 На Италию обрушился мощный ураган, в Тоскане ветер раскрутил колесо обозрения
11:44 Кандидат на пост главы Удмуртии депутат Белоусов объявлен в розыск
11:15 Жители Искитима протестуют против открытия исправительного центра ГУФСИН в жилом районе
10:10 В детском саду Новосибирска погибла 5-летняя девочка, упавшая с самоката
09:40 В Белгородской области горел склад боеприпасов, жителей вывезли на безопасное расстояние
17:59 СМИ: в Беларуси задержали авторов «протестных стикеров»
15:47 В Казани прошел обыск у доктора социологических наук Искандера Ясавеева
15:18 ВЦИОМ: 60% россиян считают, что сирот нельзя отдавать на усыновление иностранцам
13:25 На Камчатке прокуратура требует пересмотреть мягкий приговор экс-депутату Редькину
12:11 Экс-глава МЧС Курганской области Рожков получил 6 лет колонии за должностные преступления
11:26 Парламент Башкирии предлагает запретить распространение «идеологии чайлдфри» среди детей
10:33 «Ъ»: Роскомнадзор нашел разработчика для системы поиска противоправного контента «Окулус»
09:45 В Иркутской области произошли сразу два авиаинцидента с аварийными посадками
18:29 На Камчатке рыбаки спасли медведя, который «потерял» берег и уплыл в открытое море
16:42 Власти Финляндии предлагают ввести новый тип гуманитарной визы для россиян
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