«На здоровье»: лекарства в аптеках Живика продают с 40% скидкой

«Очень нравится аптека, заказала всё через приложение, сумма сразу же, в аптеке только номер называешь, тебе его весь приносят. Как-то подруга искала мне препарат от давления, много где была в городе - не нашла, но в Живике он есть (Микардис). Цены очень приемлемые, очередей особо нет, максимум 2 человека. По рецептам тоже нормально отпускают лекарства) в общем спасибо вам».

В Екатеринбурге работает уже 134 аптеки «Живика», а в двух новых -на популярные товары: на Белинского 132 и Малышева 5 (ТЦ Алатырь).Обе аптеки открылись 13 декабря и работают без выходных:Аптека Живика в ТЦ Алатырь – с 10.00 до 22.00 Аптека н Белинского, 132 – с 08.00 до 22.00В честь открытия,скидки в новых аптеках будут достигать 40%. Акция распространяется на средства от кашля и насморка, противовирусные препараты, препараты от боли в горле, успокоительные, препараты для глаз и ЖКТ и другие лекарства. Весь список Совершите любую покупку в новых аптеках в период действия акции и вы получите сертификат на 50 руб. на следующую покупку.«Живика», по данным Яндекс Wordstat, самая популярная аптечная сеть в Екатеринбурге. Купить здесь лекарства можно и в стационарных аптеках, и сделав заказ на официальном сайте Лекарства можно найти по названию, штрих-коду с упаковки или выбрать в каталоге. В интернет-аптеке есть вся актуальная информация по наличию в аптеках, стоимости и сроках годности лекарств. К тому же, цены на некоторые лекарства при заказе онлайн ниже, чем при покупке в аптеках без предварительного заказа. Поэтому удобнее оформить заказ на сайте и потом уже выкупить в аптеке. Чтобы знать о выгодных предложениях на аптечную продукцию, подписывайтесь на наши соц.сети , а сделать заказ всего в несколько кликов можно скачав мобильное приложение Вот один из отзывов о нашей аптеке:Маргарита ВикторовнаВ самой аптеке теперь не нужно стоять в очереди, чтобы узнать стоимость и наличие товара, потому что на смену бумажным ценникам пришли современные электронные витрины. На полках аптеки просто не может быть представлен весь ассортимент, на электронный витрине есть вся информация о лекарствах в наличии, а также указаны товары по акции, со скидками или подарками. Новая электронная витрина - это настоящий искусственный интеллект, который сам исправит ошибку в названии и поможет сделать покупку лекарств быстрой и понятной.Здоровья Вам и вашим близким!