11:46 | 13.12.2019
Новая аптека на Белинского 132
«На здоровье»: лекарства в аптеках Живика продают с 40% скидкой
Обе аптеки открылись 13 декабря и работают без выходных:
Аптека Живика в ТЦ Алатырь – с 10.00 до 22.00 Аптека н Белинского, 132 – с 08.00 до 22.00
В честь открытия, с 16 по 24 декабря скидки в новых аптеках будут достигать 40%. Акция распространяется на средства от кашля и насморка, противовирусные препараты, препараты от боли в горле, успокоительные, препараты для глаз и ЖКТ и другие лекарства. Весь список
Совершите любую покупку в новых аптеках в период действия акции и вы получите сертификат на 50 руб. на следующую покупку.
«Живика», по данным Яндекс Wordstat, самая популярная аптечная сеть в Екатеринбурге. Купить здесь лекарства можно и в стационарных аптеках, и сделав заказ на официальном сайте.
Лекарства можно найти по названию, штрих-коду с упаковки или выбрать в каталоге. В интернет-аптеке есть вся актуальная информация по наличию в аптеках, стоимости и сроках годности лекарств. К тому же, цены на некоторые лекарства при заказе онлайн ниже, чем при покупке в аптеках без предварительного заказа. Поэтому удобнее оформить заказ на сайте и потом уже выкупить в аптеке. Чтобы знать о выгодных предложениях на аптечную продукцию, подписывайтесь на наши соц.сети, а сделать заказ всего в несколько кликов можно скачав мобильное приложение.
Вот один из отзывов о нашей аптеке:
«Очень нравится аптека, заказала всё через приложение, сумма сразу же, в аптеке только номер называешь, тебе его весь приносят. Как-то подруга искала мне препарат от давления, много где была в городе - не нашла, но в Живике он есть (Микардис). Цены очень приемлемые, очередей особо нет, максимум 2 человека. По рецептам тоже нормально отпускают лекарства) в общем спасибо вам».
Маргарита Викторовна
В самой аптеке теперь не нужно стоять в очереди, чтобы узнать стоимость и наличие товара, потому что на смену бумажным ценникам пришли современные электронные витрины. На полках аптеки просто не может быть представлен весь ассортимент, на электронный витрине есть вся информация о лекарствах в наличии, а также указаны товары по акции, со скидками или подарками. Новая электронная витрина - это настоящий искусственный интеллект, который сам исправит ошибку в названии и поможет сделать покупку лекарств быстрой и понятной.
Здоровья Вам и вашим близким!
© «Вечерние ведомости»
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