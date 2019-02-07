Политический «доктор» Среднего Урала

Поговаривают, будто обеспечение кворума на заседаниях Думы Асбестовского городского округа является лишь одной из целей «переманивания» депутатов от КПРФ, ранее поддерживавших Наталью Крылову. Перешедшим в провластную коалицию депутатам-коммунистам не только гарантировали переизбрание, но и попросили поделиться некоторой информацией о темной стороне политических интриг Крыловой.«Как минимум один из депутатов оказался осмотрительным и разговоры с Крыловой записывал. Её противники получили в распоряжение несколько ценных аудиозаписей 2017-2018 годов, где речь идёт о черных предвыборных кассах, называются спонсоры и, по слухам, есть даже материал на пару уголовных статей, хотя эту информацию еще надо перепроверять. Думаю, этот компромат приберегут для крайнего случая», — делится один из доверенных лиц провластной коалиции.Представители «команды большинства» же, как судачат знакомые с асбестовской ситуацией конфиденты, давно были готовы к досрочным выборам. По их словам, долгое время инициативу роспуска Думы сдерживала резиденция, однако по итогам своего визита вице-губернатор Сергей Бидонько публично дал понять, что рассматривает вариант роспуска. Говорят, что в распоряжении команды депутата Ларионова есть полноценный предвыборный штаб — и, якобы, в рамках деятельности по проведению «переворота» в думе в него привлекли весьма компетентных специалистов. Подготовительная работа, можно сказать, тоже проведена, и штаб в течение недели после получения команды готов запустить агитационную машину в полную мощность.Бывший депутат гордумы Екатеринбурга Евгений Боровик всплыл в российской столице. По слухам, экс-парламентарий обивает пороги политических партий на предмет его выдвижения... кандидатом в Мосгордуму. Выборы состоятся 8 сентября. В окружении Боровика заявляют, что он действительно решил переехать с Урала в Москву, так как не видит на Урале для себя политических перспектив.Обитатели здания Заксобрания Свердловской области удивляются трудолюбию председателя ЗССО Людмилы Бабушкиной, которое она проявляет в последние недели. Рассказывают, что Людмила Валентиновна уже в 8 утра находится в рабочем кабинете, а её рабочий день продолжается до девяти часов вечера. Работает спикер и в субботу, отдыхая лишь в воскресенье. Где питает силы ветеран свердловской политики неизвестно, но подчиненные уже начинают беспокоиться, что столь искренняя служба во благо интересов региона может отразиться на ухудшении самочувствия.В ГБУЗ СО «Областная станция переливания крови» («Сангвис») большие проблемы. Об этом говорят доноры, посещающие постоянно данное бюджетное учреждение здравоохранения. Речь идет о финансах, с которыми, видимо, у «Сангвиса» есть проблемы.Например, донорам стали раздавать рекламную продукцию частных клиник, чего раньше никогда не было. Видимо, кто-то неплохо зарабатывает на этом. Также упал уровень медикаментов, в «Сангвисе» начали использовать средства низкого качества.Слухмейкеры из персонала сообщают, что проблемы на станции переливания крови уже давно, не хватает средств, поэтому руководство как может пытается сэкономить и привлечь деньги.Депутаты гордумы Екатеринбурга косо смотрят на Алексея Вихарева, который рассказал журналистам о переводе земель сквера у Драмтеатра для возведения на них Собора святой Екатерины. Якобы, между парламентариями и чиновниками администрации города была договоренность, чтобы данную тему не поднимать на комиссии, чтобы у СМИ и общественников было меньше повода для сплетен и негатива.Эту стратегию депутаты и чиновники выдержали на заседании комиссии 8 февраля, никто не проронил ни слово о возведении Собора святой Екатерины. Но Алексей Вихарев после заседания все рассказал СМИ, за что сейчас его недолюбливают в «сером доме», но обожают журналисты.РПЦ попросила оперативно согласовать строительство Собора святой Екатерины на месте сквера у Драмтеатра в Екатеринбурге. Данное предложение поступило на этой неделе в областное правительство, где на него экстренно отреагировали, попросив депутатов гордумы столицы Урала не тянуть с принятием решения.Последние в свою очередь не стали никого расстраивать и также оперативно на комиссии 8 февраля одобрили перевод земель под строительство Собора. Теперь дело за остальными парламентариями, которые должны принять решение на заседании гордумы 12 февраля.Срочность объясняется просто. Дело не только в 300-летиИ Екатеринбурга (к его юбилею в 2023 году и собираются построить Собор), но и в решении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он лично контролирует процесс, лично общался с главными идеологами строительства Собора и намерен приехать на закладку первого камня.Слухмейкеры говорят, что отказать такому гостю, тем более, после дополнительного звонка из администрации президента, в областном правительстве и в гордуме Екатеринбурга не могли.Часть денег, которые жители Свердловской области платят за капитальный ремонт, идет не в специализированный фонд, а, по слухам, в управляющую компанию «Сухоложская». Данная информация уже заинтересовала сотрудников министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, а также ГЖИ.Пока чиновники не могут выяснить, почему жители, например, Красноуфимска или Первоуральска, платя за капитальный ремонт, пополняют счета управляющей компании из Сухого Лога.Хотя слухмейкеры в этом потоке денег не видят ничего удивительного. Ведь нынешний глава регионального фонда капремонта Станислав Суханов ранее занимал пост мэра Сухого Лога. Связи с местными коммунальщиками у него остались, поэтому немудрено, что часть средств жителей области он проводит через них. Насколько это законные отношения будут выяснять в правительстве.Деятельность главы Ирбитского муниципального образования Алексея Никифорова стала объектом для детального изучения сотрудниками силовых ведомств. Такая работа правоохранителями всегда велась и ведется в плановом режиме относительно любого главы, но в этот раз, рассказывают слухмейкеры, работа будет проведена особо тщательно, а её итоги лягут на стол руководителям всех компетентных структур. Почему именно сейчас и каким именно моментам будут уделено повышенное внимание, сплетники не сообщают, ссылаясь на служебную тайну.В аппарате свердловского губернатора ищут достойную замену управляющему Западным управленческим округом Виталию Вольфу. Руководство регионом, по слухам, считает, что Вольф не контролирует политическую ситуацию на территории, приводя в пример Среднеуральск, где спор между разными группами влияния пришлось «разруливать» вице-губернатору Сергею Бидонько. Это свидетельствует, в том числе, и об отсутствии влияния Вольфа на местных глав, которые зачастую не выполняют его поручения, так как не видят в нем авторитетного чиновника.Глава поселка Махнево Свердловской области Александр Лызлов продолжает отмечать Новый год. Жители населенного пункта говорят, что он регулярно ходит в праздничном настроении, чем крайне недовольны в администрации муниципалитета. По слухам, Александр Лызлов лишь несколько дней появлялся на работе, свалив всю «текучку» на своих заместителей.В кабинетах на условиях анонимности объясняют состояние начальника претензиями со стороны правоохранителей – на днях полиция передала в Следственный комитет материалы для принятия решения о возбуждении, либо об отказе в возбуждении уголовного дела по факту неких махинаций с финансами. Управляющий Восточным управленческим округом Николай Клевец, при поддержке которого Лызлов возглавил Махнево, уже в курсе ситуации и готовится принять соответствующие меры.Сотруднику полиции Первоуральска Андрею Подгорбунских, который стал фигурантом уголовного дела, по слухам, предлагали написать рапорт об увольнении и написать явку с повинной. Взамен, если верить сплетням, Подгорбунских гарантировали, что в случае вынесения обвинительного приговора все обойдется денежным штрафом, тогда как сейчас, учитывая резонанс ситуации, есть вероятность, что дело может закончиться наказанием в виде срока, пусть даже и условного.Павильоны, ларьки и торговые центры Орджоникидзевского района Екатеринбурга ждут массовые проверки. Общественники и правоохранительные органы будут вычислять тех продавцов, кто продает алкоголь из-под прилавка, а также несовершеннолетним детям.Причем, как утверждают слухмейкеры, облава будет массовая. Без контроля не останется ни один ларек. Пробные закупки алкоголя детьми уже прошли, несколько продавцов и предпринимателей уже были наказаны.