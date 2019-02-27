«Горьковка» приглашает пермяков на масленичный концерт

14:41 | 1.03.2019

4 марта в 17:00 ансамбль фольклорной песни «Вечора» откроет в библиотеке им. Горького масленичную неделю праздничным концертом «Масленица-пышка». Гости узнают об истории праздника, познакомятся с традициями и обычаями, услышат песни и частушки, попробуют блины.



Праздник состоится в конференц-зале Горьковской библиотеки (левое крыло, 3 этаж).



Также 4 марта в 18:00 пройдет презентация проекта «Форма света». Это однодневная выставка, посвященная свету, цвету, светотени, преломлениям. Посетители увидят работы пермских художников, фотографов, художников-инсталляторов. В 18:00 начнется вступительная речь о свете в искусстве художника и искусствоведа Елизаветы Абашевой; в 18:30 к презентации присоединится музыкальная группа «The sawyer's Army». Презентация пройдет в интерактивном зале (правое крыло, 2 этаж), вход свободный, 16+.



5 марта в 18:00 в «Горьковке» откроется выставка Сергея Подреза «Пермь литературная». Пермский художник представит гостям библиотеки «литературный» вернисаж. На выставке представлены портреты пермских писателей В. Богомолова, В. Якушева, Ю. Асланьяна, А. Гребенкина и других. Выставка продлится до конца марта. Интерактивный зал (правое крыло, 2 этаж), 6+.



6 марта в 18:30 состоится встреча клуба любителей азиатской культуры, тема - «Корейские праздники 14 числа». Помимо официальных государственных праздников, у корейцев есть странные и необычные праздники, отмечаемые каждое 14 число месяца. Об этих маленьких, но приятных праздниках, придуманных для друзей и влюбленных, расскажет лектор Николай Поляков. Заседание клуба пройдет в зале совещаний (левое крыло, 2 этаж), 16+.