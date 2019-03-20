Житель Ирбита обвиняется в жестоком убийстве двухлетней девочки

15:00 | 25.03.2019

фото: news.yandex.uz

Житель города Ирбита Свердловской области – мужчина 1979 года рождения – обвиняется в жестоком убийстве ребенка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



По версии следствия, вечером 23 марта уралец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес множественные ножевые ранения двухлетней девочке. По данным СМИ, мужчина приходится девочке отчимом, а причиной убийства стало то, что ребенок уронил флакон со спиртосодержащей жидкостью. Обвиняемый сам сообщил в правоохранительные органы о совершенном преступлении.







«Подозреваемый с места преступления не скрывался, самостоятельно сообщив о случившемся и дождавшись прибытия сотрудников полиции территориального ОВД. Задержанный ранее судим за преступление против личности», - рассказал начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.



По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней, совершенное с особой жестокостью». Ирбитчанину грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.