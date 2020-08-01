Музейный комплекс УГМК на форуме «Армия-2020» представит образцы техники, участвовавшей в ВОВ

14:33 | 26.08.2020

Фото: пресс-служба УГМК

Завтра, 27 августа, на полигоне «Свердловский» в рамках международного форума «Армия-2020» Музейный комплекс УГМК представит образцы боевых машин, которые участвовали в Великой Отечественной войне.



На стенде Музейного комплекса будет представлено 13 боевых единиц, а также макеты стрелкового оружия и элементы униформы периода Великой Отечественной войны. Среди представленных экспонатов можно будет увидеть советский средний танк Т-34-76 образца 1943 года, модификации легендарной «Катюши» на базе танка Т-60 и автомобиля ЗиС-6, 45-мм противотанковую пушку 53-К (больше известную как «сорокапятка»), а также 76-мм дивизионную пушку – ЗиС-3.



Гостям продемонстрируют лёгкую и самую массовую советскую самоходную установку СУ-76М, зенитную прожекторную станцию на базе автомобиля ЗИС-5 и 37-мм автоматическую зенитную пушку 61-К обр. 1939 г. Кроме того, среди экспонатов будет техника, которая поставлялась в Красную Армию по программе ленд-лиза: единственный в мире танк, названный женским именем, – британский средний танк «Mатильда МК II», американский легкий танк «Стюарт» и армейский автомобиль повышенной проходимости «Willys».



Технику можно будет увидеть на стенде Музейного комплекса на полигоне с 27 по 29 августа.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»