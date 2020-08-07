Первая полоса
22:20 | 7.08.2020
Сергею Охлопкову придется искать нового заместителя
Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
Райотдел в Екатеринбурге возглавит сын легендарного генерала
Начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров определился с кандидатурой нового начальника отдела полиции №11, сообщают слухмейкеры. Ставка якобы сделана на заместителя начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Первоуральску подполковника Александра Недоростова. Обсуждается, что должность он займет в сентябре.
Александр Недоростов является легендарного генерала Павла Недоростова и отслужил в органах первоуральской полиции уже 19 лет. Некоторые считают, что его перевод в Екатеринбург – своеобразная дань памяти отцу, который прошел все ступени служебной лестницы и 40 раз ездил в служебные командировки на Северный Кавказ. 6 июля 2011 года Павел Михайлович скончался в результате тяжелой болезни, вызванной последствиями несчастного случая.
Игорь Озеров «перетасует» подчиненных
Что касается других вакантных должностей начальников райотделов полиции уральской столицы, то, согласно предварительному плану, их перетасуют. Так, начальника отдела полиции №7 Дмитрия Шишмакова планируется перевести в ОП №14, несмотря на то, что сам он не проявляет такого желания, а начальника ОП №6 Еркена Ертысбаева в ОП №13.
Кадровик из екатеринбургского УМВД «перегибает палку»
Заместитель начальника отдела кадров УМВД России по Екатеринбургу Павел Бондарь, выйдя недавно из отпуска, приступил к своим непосредственным обязанностям – проверке личного состава отделения по связям со СМИ знания ФЗ «О полиции». Несмотря на то, что начальник отделения и старший специалист прошли проверку, они «заработали» замечание и выговор, о котором им объявили еще и в профессиональный праздник – День пресс-служб и подразделений общественных связей органов внутренних дел.
Новый шериф «уральской Рублевки» объявил войну «черным» лесорубам
Новый начальник МО МВД России «Сысертский» Александр Глущенко, приглашенный из Астрахани руководителем регионального главка Александром Мешковым, расставил акценты в работе. Упор будет сделан на выявлении преступлений в сфере незаконных лесозаготовок, сбыте и транспортировке древесины, сообщают сплетники. Первые результаты работы будут уже до конца года, и в руководстве ГУ МВД, судачат знающие люди, ими будут приятно удивлены.
Илье Гаффнеру не оставляют шансов для победы на выборах
На предстоящих выборах в Законодательное собрание Свердловской области по Белоярскому одномандатному округу появятся новые лица. По слухам, свою кандидатуру в противовес Илье Гаффнеру готов выставить крупный бизнесмен и меценат Игорь Лаврентьев – генеральный директор ООО «Белоярская фабрика асбокартонных изделий». С его материальным ресурсом и узнаваемостью в округе выиграть выборы у Гаффнера будет проще простого, уверены слухмейкеры. Даже если сам Лаврентьев все же откажется от участия в выборах, он готов поддержать другого кандидата. С одной лишь целью – не допустить победы Гаффнера.
Спикер белоярской думы интригует в угоду оппозиции
В думе Белоярского городского округа грозит разрастись очередной политический кризис, вызванный интригами спикера Андрея Воробьева. Председатель думы никак не может определиться с политическим лагерем, бегая от оппозиции к большинству, совсем забыв о том, кто его избирал – жителях Белоярки, которым совсем не до его мальчишеских игр.
Ситуация доведена до областных властей, у которых итак хватает проблем, а если еще и Воробьев будет подливать масло в огонь, то отвечать за его поступки придется лично ему – поддержки в лице вице-губернатора Сергея Бидонько он не найдет.
Одна из депутатских групп белоярской думы, по слухам, готова даже инициировать лишение Андрея Воробьева полномочий председателя, отдав кресло спикера его заместителю Борису Комлеву, который более компетентен и опытен. Другие же заявляют, что лишать полномочий слишком жестко, и достаточно просто снять председателя с зарплаты, которую он, судя по всему, не отрабатывает.
С алапаевского депутата спросят за капремонт
К депутату думы муниципального образования Алапаевское Илье Чижу в ближайшее время могут возникнуть вопросы со стороны силовиков. По слухам, они касаются его работы в должности зам.директора по административно-хозяйственной части ГОУ СПО «Алапаевский профессионально -педагогический колледж». Злые языки шепчутся, что при проведении работ по капитальному ремонту здания учреждения пропала часть средств, и Илья Чиж как ответственный руководитель должен знать, куда именно ушли деньги.
Впрочем, он всегда может прикинуться, что ни о чем не знает, предъявив соответствующую справку из психиатрической больницы, в которой ему еще 7 лет назад был поставлен «особый» диагноз, которым страдают, как правило, самовлюбленные юнцы.
Росгвардию ждет глобальная реформа
В Росгвардии обсуждают вероятную масштабную реформу ведомства, согласно которой до конца года планируется ликвидировать окружные управления. То есть, например, ликвидировать Уральский округ войск национальной гвардии, оставив руководящие структуры в субъектах. Таким образом, регионы будут подчиняться напрямую Москве. В этом случае высвободится большой штат сотрудников, в первую очередь управленческого аппарата, для которых придется искать новые рабочие места.
Встречайте: в Екатеринбург возвращается генерал-майор из 2000-х
В Екатеринбург возвращается экс-начальник криминальной милиции Александр Щур, который еще на днях занимал должность вице-премьера республики Тыва. Генерал-майору, который в разное время был заместителем министра внутренних дел по Удмуртии и даже возглавлял МВД по республике Тыва, прочат место руководителя в одной из структур правительства Свердловской области. По другим данным, ему уже предложена достойная работа в одной из крупных ФПГ.
Свердловское казино «кормило» зэков
Ликвидированный в начале июля игровой зал, расположенный в поселке городского типа Верх-Нейвинский, принадлежал членам местного ОПС, шепчутся сплетники. Их личности уже установлены. Самое интересное в этой истории то, что часть выручки они направляли в исправительные колонии на «обогрев» сидельцев из числа так называемых «синих».
Пока оперативники собирают доказательную базу, необходимую для возбуждения уголовного дела, компетентные органы изучают связи местного начальника ОМВД Сергея Горбунова, к подчиненным которого явно появятся вопросы – почему на территорию пришлось выезжать сотрудникам областного УЭБиПК?
Обнальщики пытаются вернуть 79 миллионов рублей, которые изъяли при попытке вывоза за границу
Обнальщики Екатеринбурга пытаются «зарешать» вопрос с возвращением 79 миллионов рублей, изъятых сотрудниками свердловского УФСБ и ФНС в аэропорту Кольцово при попытке перевоза валюты в Киргизию. Чтобы вернуть деньги назад, задействуются всевозможные связи, но пока бесполезно.
Изъятие крупной суммы сильно ударило по позициям группы коммерсантов, у курьеров которой только за этот год изъяли уже более 180 миллионов рублей. Вычислять перевозчиков удается благодаря агентурной работе ФСБ, оперативники которой держат ситуацию на контроле и с легкостью вычисляют дату вылета пассажиров, у которых чемоданы битком забиты купюрами.
В уголовном розыске УМВД по Екатеринбургу громкая отставка
Из отдела уголовного розыска УМВД России по Екатеринбургу по собственному желанию уволился один из самых опытных сотрудников – начальник отделения по борьбе с мошенничествами Игорь Каргаполов, который нашел себе достойное применение на «гражданке», возглавив службу безопасности крупной компании. Его место занял старший лейтенант Александр Черников, некоторое время отслуживший оперуполномоченным в отделе полиции №7. Сразу после назначения он поспешил уйти в отпуск, удивив коллег.
С уходом Каргаполова, печалятся сотрудники, показатели по раскрываемости могут серьезно просесть, и тогда «спросят» уже с начальника отдела уголовного розыска Виктора Позняка, которому нужно срочно искать опытные кадры. Ситуация усугубляется также и тем, что из профильного отделения по борьбе с мошенничествами ушел и старший оперуполномоченный, которому предложили должность заместителя начальника уголовного розыска в отделе полиции №3.
Руководство УМВД по Екатеринбургу не беспокоит отток кадров из ведомства?
Экс-сотрудники УМВД по Екатеринбургу встревожены отношением руководства городской полиции к оттоку кадров. Несмотря на возросшее количество рапортов об увольнении по собственному желанию, ни руководство УМВД, ни начальник отдела по работе с личным составом Марина Афонина даже не пытаются узнать причины, побудившие коллег написать рапорт и сдать полицейское удостоверение.
Дело о коррупции в УМВД Екатеринбурга обрастает новыми фигурантами
Уголовное дело по фактам получения взятки и посредничества во взяточничестве, возбужденное несколько лет назад в отношении ряда сотрудников свердловской полиции, не смотря на то, что некоторым из них уже вынесен приговор, все ещё не может затихнуть, и втягивает в свой водоворот все новых и новых фигурантов.
Как мы сообщали ранее, практически сразу после вынесения приговора бывшему начальнику ОЭБиПК УМВД по Екатеринбургу Эдуарду Воронину, был опрошен экс-руководитель городского УМВД Игорь Трифонов. А сейчас, как утверждают сплетники из ГУ МВД по Свердловской области, руководитель областного главка дал негласное распоряжение в срочном порядке подготовить документы на увольнение из органов ещё одного экс-сотрудника ОЭБиПК уральской столицы и бывшего подчиненного Воронина Дениса Жданова, который настоящее время занимает должность оперуполномоченного уголовного розыска ОП №12.
Фамилия Жданова звучала в объяснениях Эдуарда Воронина, согласно которым подчиненный предлагал ему договориться о возбуждении уголовного дела по фату мошенничества с банковским кредитом. Сплетники предполагают, что дело закончится очередной посадкой, и генерал Мешков решил по-быстрому избавиться от оперативника.
Заместитель свердловского областного прокурора станет прокурором области, но в Туле
По сведениям «длинных языков» из надзорного ведомства, заместитель прокурора Свердловской области, старший советник юстиции, Вадим Чукреев готовится стать прокурором области, но правда Тульской. По словам источников из окружения Чукреева, которое уже начало оплакивать потерю в своих рядах одного из лучших сотрудников свердловского надзорного органа, в настоящее время идёт активное согласование назначения в Москве.
В результате тщательной проверки сотрудники свердловского СКР могут выйти на самих себя
В коридорах областного управления СКР шепчутся о распоряжении, которое глава ведомства Михаил Богинский отдал подчиненным – провести проверку финансовой деятельности ведомства. Это распоряжение ввело в ступор не только сотрудников бухгалтерии СУ СК, расстроенных увеличением объёмов работы, но и некоторых заместителей начальника управления, исполняющих обязанности в его отсуствие. Кто же сейчас, по прошествии времени, вспомнит, что и зачем наподписывал. А вот у руководителя эти подписи и расходы, за ними последовавшие, вызывают сомнение и недоверие. Чем для подчиненных Богинского закончится проверка, и какие будут последствия остаётся только ждать.
К росту количества поддельных купюр в Свердловской области прикладывают руку дети чиновников
Ранее мы писали, что количество случаев обнаружения поддельных купюр в регионе растёт, новости о задержании очередных распространителей фальшивых купюр регулярно появляются на страницах СМИ. Однако, по слухам из южных пригородов столицы Урала, не все случаи ввода в оборот поддельных денег становятся достоянием гласности.
Как рассказали сплетники из сысертской полиции, в период с 17 по 20 июля сотрудники ОЭБиПК отдела полиции, расположенного в Арамили, в результате оперативной разработки задержали четверых сбытчиков фальшивых денежных знаков. Каково же было их удивление, когда среди парочки фальшивомонетчиков, задержанных 20 числа, оказался сын генерального директора одного из крупных выставочных центров Екатеринбурга. Правда, фамилия отпрыска по имени Иван была другой – с мамой «юного дарования» управленец давно в разводе.
Рубрика «Слухи» основана на сборе неподтвержденной информации, приведенные сведения могут быть непроверенными*
© «Вечерние ведомости»
07.08.2020
23:58 | 7.08.2020
На Белоярском водохранилище обнаружили кишечную палочку
23:23 | 7.08.2020
На Среднем Урале проведено 12565 исследований проб на коронавирус
21:05 | 7.08.2020
Пожар в свердловском заповеднике «Денежкин камень» ликвидирован
20:44 | 7.08.2020
На ЕКАДе нашли выброшенные медицинские документы
20:17 | 7.08.2020
В Березовском 10-летний мальчик угнал иномарку
19:31 | 7.08.2020
В магазин надгробий в Екатеринбурге зашел мужчина с потерей памяти
18:50 | 7.08.2020
Определены талисманы и логотип «Универсиды-2023»
18:00 | 7.08.2020
В Екатеринбурге на подстанции загорелся трансформатор
17:40 | 7.08.2020
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
17:30 | 7.08.2020
Екатеринбурженке назначили 40 часов обязательных работ за события в сквере 1 августа
16:14 | 7.08.2020
В Екатеринбурге сохраняется противопожарный режим
15:43 | 7.08.2020
В Нижнем Тагиле изменится режим работы светофоров
15:20 | 7.08.2020
В выходные в Свердловской области ожидаются сильные ливни и грозы
14:59 | 7.08.2020
В школах Свердловской области пройдут противоэпидемические учения
14:44 | 7.08.2020
В Екатеринбурге состоится фестиваль «Стенограффия»
14:24 | 7.08.2020
Энергетики рекомендуют жителям Прикамья проверить свои УК и ТСЖ
14:23 | 7.08.2020
В Нижнем Тагиле власти ищут УК для домов в Сухоложском поселке
14:04 | 7.08.2020
В день города Екатеринбурга «Чайф» выступит с крыши мэрии
13:42 | 7.08.2020
В Екатеринбурге осудят уктусского стрелка
13:20 | 7.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 0,9
13:12 | 7.08.2020
За сутки в Пермском крае – 72 новых пациентов с коронавирусом
13:00 | 7.08.2020
Скончались еще восемь свердловчан с коронавирусом
12:56 | 7.08.2020
Уральские врачи вылечили еще 90 пациентов с Covid-19
12:53 | 7.08.2020
В Екатеринбурге коронавирус выявлен еще у 112 человек
12:48 | 7.08.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 180 человек
12:42 | 7.08.2020
В России выявили еще 5 241 случай Covid-19