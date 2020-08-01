В Екатеринбурге увеличилось количество поддельных купюр

14:19 | 4.08.2020

Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция отмечает рост числа выявляемых поддельных денежных купюр. С начала года в городе зарегистрировали уже 397 «фальшивок» (номиналом 5000, 2000, 1000).



На сегодняшний день в Екатеринбурге возбуждено 312 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Больше всего отмечаются Ленинский, Верх-Исетский и Октябрьский районы.



21 июля в полицию поступило сообщение от управляющего пивного магазина. Мужчина заявил, что при пересчете наличных средств, поступивших от покупателей в период с 14 по 15 июля, обнаружена купюра, вызывающая сомнения в своей подлинности. Проверка подтвердила, что изъятая банкнота поддельна.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены граждане, причастные к сбыту «фальшивки». Через некоторое время полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались 26-летний житель Башкортостана и его 36 летняя знакомая, проживающая в Екатеринбурге. Женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за кражу.



В настоящее время в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»