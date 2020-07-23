Ивдельская криминальная палитра





Заместитель Олега Семёнова Ксения Попова Заместитель Олега Семёнова Ксения Попова

- Так сложилось исторически, что север Свердловской области насыщен исправительными учреждениями. Например, на территории Ивдельского городского округа в настоящее время функционирует 3 исправительных колонии с общим лимитом наполнения в несколько тысяч человек. Это обстоятельство, конечно, сказывается на криминогенной ситуации в Ивделе. В частности, нередки преступления, совершаемые теми лицами, которые ранее отбывали наказание в местах лишения свободы, в том числе и в ивдельских колониях.В мае 2019 года 47-летний ранее судимый житель посёлка Атымья Александр К. возвращался домой с местной дискотеки. Был, по своему обыкновению, изрядно навеселе: он ежедневно злоупотреблял спиртным, распивая водку и пиво. Дискотечного веселья ему не хватило, поэтому он решил зайти к своему знакомому — местному жителю, которого все знали только по имени Алик и по прозвищу - «Татарин». Находясь в гостях у Алика, Александр крепко повздорил с хозяином жилища и причинил своему оппоненту множественные удары металлической трубой. Поводом для жестокого избиения стало то, что Алик нелестно отозвался о недавно умершей сожительнице Александра. От полученных повреждений Алик вскоре скончался. Суд признал Александра виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорил его к 9 годам 6 месяцам лишения свободы.- Безусловно, Ивдельский район известен не только колониями. - Продолжает Олег Семёнов. - Ещё одной особенностью обслуживаемой нами территории является большое количество природных богатств. Грибы, ягоды, кедровые орехи, рыба и дикие животные... Всё это собирают и добывают не только местные жители, но и приезжающие к нам граждане. Естественно, что добыча, например, диких животных, в допустимых законом пределах, не обходится без применения охотничьего оружия. В этой связи на руках у местного населения имеются различные его образцы. К сожалению, не всегда его применение осуществляется с добрыми намерениями.В декабре 2011 года посёлок Екатерининка Ивдельского района был шокирован «двойным» убийством: двое мужчин скончались от причинённых им огнестрельных дробовых ранений. Подозреваемого долго устанавливать не пришлось. Им оказался некий Валерий С., который в своё время прошёл «горячую точку». Вскоре был установлен и мотив совершённого им преступления: в свое время один из убитых мужчин повздорил с братом Валерия С. и в ходе борьбы причинил ему ножевое ранение бедра. У раненого возникло обильное кровотечение. До больницы довезти его вызвался местный житель (второй убитый), в машине которого брат Валерия С. и скончался. Именно из мести за погибшего брата Валерий С. и совершил убийство двух мужчин, выстрелив в них из имевшегося у него охотничьего ружья 12 калибра. Сразу после убийства он скрылся из Ивдельского района и был объявлен в федеральный розыск. Искали его почти 6 лет. В августе 2017 года Валерий С. был задержан в городе Елабуга, где он несколько лет жил и работал, представляясь иными данными. По итогам расследования уголовное дело в отношении гражданина было направлено в Свердловский областной суд, который в итоге приговорил злоумышленника к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.- Поскольку Ивдель самая северная точка Свердловской области, граничащая с Ханты-Мансийским автономным округом, погодные условия здесь, прямо скажем, зачастую не очень комфортные. Особенно это заметно зимой, когда температура опускается порой ниже отметки минус 40 градусов, а улицы засыпаны большим количеством снега. Но выполнять необходимые следственные мероприятия приходится при любых погодных условиях. В этой связи мне вспоминается уголовное дело об одном убийстве, когда выброшенные преступником улики нам пришлось искать с помощью металлоискателя и лопат, которыми мы разгребали сугробы.Утром 16 ноября 2019 года ранее неоднократно судимый 48-летний Сергей В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, находился у себя дома вместе с женой. В очередной раз между ними произошёл конфликт. Супруга, не привыкшая лезть за словом в карман, назвала мужа обидным словом, которое причинило ему как бывшему «сидельцу» страшное оскорбление. В ответ на высказывание жены мужчина вооружился складным ножом, с которым обычно ходил за грибами, и причинил им потерпевшей одно-единственное ранение в шею. При этом женщина сидела на табурете, который был застелен ковриком. На этот коврик попала кровь, в связи с чем Сергей В. решил избавиться как от этого коврика, так и от ножа как орудия преступления. Эти предметы он выбросил в сугроб на улице. Именно эти улики следователям СКР и сотрудникам уголовного розыска полиции пришлось искать на сорокаградусном морозе с помощью металлоискателя и лопат. Избавляясь от вещественных доказательств, Сергей В. планировал выдвинуть защитную версию о том, что его супруга ходила за спиртным, и кто-то, пытаясь вырвать у неё бутылку, порезал её на улице. Впрочем, впоследствии эта версия была опровергнута в ходе следственных мероприятий. Приговором суда женоубийце назначено наказание в виде 9 лет и 3 месяцев колонии строгого режима.- Расположенные в Ивдельском районе исправительные учреждения, - отмечает Олег Семёнов, - «поставляют» нам не только закоренелых рецидивистов, так и не ставших на путь исправления, но и иную категорию преступников. Речь идёт о нечистых на руку сотрудниках пенитенциарной системы, изобличением которых мы занимаемся совместно с сотрудниками Ивдельской прокуратуры по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях, а также службы собственной безопасности ГУФСИН России по Свердловской области. Разумеется, факты нарушений со стороны сотрудников ивдельских колоний, требующие уголовно-правовой оценки, случаются не так уж часто, но к расследованию каждого такого инцидента мы подходим очень тщательно. В этой связи хотелось бы вспомнить об уголовном деле в отношении заместителя начальника оперативного отдела одной из колоний. Расследованием преступной деятельности этого теперь уже бывшего сотрудника службы исполнения наказаний занималась мой сегодняшний заместитель Ксения Владимировна Попова, имеющая значительный стаж работы в органах прокуратуры и СКР. В ходе следствия ею был доказан ряд эпизодов противоправных действий со стороны обвиняемого. Объём проделанной следствием работы по данному делу был очень большим. Достаточно сказать, что по делу допрошено почти 60 свидетелей, а обвинительное заключение составило около 400 страниц.Именно такой формулировкой описывались те незаконные действия, которые осуществлял бывший замначальника оперативного отдела колонии, стремясь извлечь выгоду из своего служебного положения. В частности, было установлено, что он получал денежные средства за передачу осуждённым мобильных телефонов, которые приближённые к нему заключённые реализовывали уже среди других осуждённых. Внеслужебные отношения с другим «сидельцем» выражались, например, в том, что сотрудник колонии предоставлял ему возможность общаться с родственниками не только по телефону, но и по социальным сетям с помощью служебного компьютера. Кроме того, замначальника предоставлял ему продукты питания и предупреждал о планируемых внезапных проверках осуждённых. За эту лояльность облагодетельствованный осуждённый, являвшийся, кстати сказать, дневальным карантинного отделения, отплачивал своему покровителю, в частности, тем, что периодически звонил ему по телефону и докладывал оперативную обстановку в курируемом отряде. В итоге суд признал сотрудника исправительного учреждения виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и их превышении, а также в получении взятки и приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы условно со штрафом в размере 70 тысяч рублей.