Свердловский ОБОП возглавил новый начальник

11:59 | 20.05.2020

На фото три последних начальника свердловского ОБОП. Вячеслав Коновалов слева, по центру - Сергей Максимов, справа Павел Исаков

На его счету несколько разгромленных этнических банд

Начальником отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска свердловского ГУ МВД назначен майор полиции Вячеслав Коновалов. Приказ о его назначении был подписан накануне, 19 мая. Об этом veved.ru стало известно из собственных источников в силовых структурах. В должности начальника ОБОП он сменил Павла Исакова, который перевелся в Москву.



Службу в органах МВД Вячеслав Коновалов начал в Курганской области, где служил в уголовном розыске. Затем перевелся на Средний Урал в подразделение по борьбе с оргпреступностью – практически сразу после ликвидации УБОП в начале 2009 года, когда был создан отдел по борьбе с бандитизмом ОРЧ №7 УУР ГУ МВД по Свердловской области (так тогда стала именоваться легендарная структура).



Последние 4 года Вячеслав Коновалов был начальником отделения по борьбе с этническими организованными преступными группами, которое является одним из самых результативных отделений в составе ОБОП. Так, оперативники данного отделения разрабатывали и принимали участие в задержании группировки Абилова, действовавшей на территории Нижнего Тагила и Микаила Белхароева – участника вооруженной потасовки в ресторане «Гранд Урюк». В конце 2019 года Белхароеву вынесен приговор, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.



На счету Вячеслава Коновалова немало и иных громких спецопераций. Так, например, он был даже внедрен в криминальную среду как «киллер», когда в 2012 году в ОБОП поступила информация о заказе на убийство бизнесмена Дмитрия Поспелова, торговавшего продукцией Первоуральского новотрубного завода. Заказал его давний партнер по бизнесу, которого поймали при передаче денег.



Вячеслав Коновалов также участвовал в разработке банды братьев Малаховых, занимавшейся грабежами и разбоями в Ирбите в 2005-2010 гг. Тогда в ходе расследования удалось выяснить, что у одного из братьев в местных правоохранительных структурах была любовница, что позволяло банде долго оставаться на свободе. В ходе рассмотрения дела в суде члены банды даже оказывали давление на председателя Ирбитского райсуда, в связи с чем её пришлось взять под госзащиту.



Принимал участие Вячеслав Коновалов и в задержании исполнителей убийства депутата городской думы Ирбита Александра Барыбина, совершенного 9 февраля 2011 года. Исполнителей задержали уже через три дня. Участвовал он и в поимке членов группы Игоря Каминского, которая занималась вскрытием банкоматов. Задержать преступников удалось с поличным в Сухом Логу во время нападения на больницу.



За добросовестную службу Вячеслав Коновалов неоднократно поощрялся руководством МВД России и ГУ МВД России по Свердловской области, награжден медалями «За доблесть в службе», «За охрану общественного порядка», «За отличие в службе 3 степени», «За боевое содружество».



Напомним, что до назначения Вячеслава Коновалова свердловским ОБОП руководил Павел Исаков, назначенный весной прошлого года. Исаков, в свою очередь, был назначен руководителем ОБОП после перевода в ГУ МВД Москвы Сергея Максимова, который переехал в столицу вслед за своим предшественником Константином Строгановым.

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»