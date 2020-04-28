Ирбитский молокозавод попал под очередную информационную атаку недоброжелателей

11:19 | 29.04.2020

За сомнительными «разоблачениями» может стоять зависть, месть и политические интриги

Одно из крупнейших агропромышленных предприятий Свердловской области АО «Ирбитский молочный завод» стало объектом публикации, которую авторы, основываясь на событиях, уже получивших оценку соответствующих органов еще два года назад, пытаются преподнести как собственное расследование. Фактически данный материал больше напоминает попытку очернить одно из ведущих предприятий региона и лично его генерального директора. Между тем, деятельность завода и его руководителя, позитивно оценивают профильные министерства, а также главы муниципалитетов, поставщики и даже конкуренты.



В современном мире, пожалуй, сложно встретить крупное успешное предприятие, которое не становилось бы объектом разного рода «сенсационных» публикаций и псевдорасследований. Не является исключением и Ирбитский молочный завод – лидер по производству молочной продукции в Свердловской области и гарант продовольственной безопасности не только региона, но и всей страны.



В начале 2019 года большой резонанс получил распространяемый по социальным сетям ролик, который дискредитирует продукцию предприятия. По оценкам специалистов и экспертов в молочной отрасли, данный сюжет оказался стопроцентным фейком. Сочтя случившееся попыткой очернить родной завод, работники обратились с открытым письмом к правоохранительным и надзорным органам.



Прошел год, и Ирбитский молокозавод подвергся новой порции обвинений, обоснованность которых вновь выглядит очень спорной.



«Жареные» факты двухлетней давности



В конце апреля 2020 года на одном скандальном интернет-портале, не являющемся СМИ, появился материал, посвященный Ирбитскому молочному заводу и его генеральному директору Сергею Суетину. Автор, ссылаясь на различные анонимные источники и публикации «желтых» СМИ, поведал, что якобы вся деятельность крупнейшего молокозавода области в последние годы подчинена воле руководителя, компетентность которого почему-то ставится под сомнение.



На чем же строятся доводы? По сути, вся аргументация напоминает смесь давно утративших актуальность фактов, натянутых предположений, а местами и ничем не подтверждаемых утверждений. В частности, автор даже упоминает несуществующие моменты биографии Сергея Суетина.



В статье приводится позиция председателя Союза предприятий по переработке молока Свердловской области Игоря Пехотина, который в 2012 году сомневался в необходимости назначения Сергея Суетина на должность генерального директора Ирбитского молочного завода. Корреспондент издания «МК-Урал» связался с главой отраслевой организации.



«Могу подтвердить, что я действительно настороженно относился к назначению Сергея Васильевича, – говорит Игорь Пехотин. – Но теперь, по прошествии восьми лет, я понимаю, что мои опасения были напрасными. На сегодняшний день, Ирбитский молочный завод – самое динамично развивающееся предприятие отрасли, а Сергея Суетина я могу охарактеризовать только как компетентного руководителя и активного участника Союза».



Основные «разоблачения» в статье строятся на том, что Сергей Суетин якобы закупает молоко у аффилированных фирм в Татарстане и Башкирии. Примечательно, что данный «жареный» факт уже давным-давно, что называется, «протух». Еще в 2018 году Сергей Суетин на заседании профильного комитета областного Заксобрания рассказывал, что машины с татарскими и башкирскими номерами не привозят сырое молоко, а забирают побочный продукт, остающийся после производства масла. Что касается якобы имеющегося конфликта интересов, то эти моменты за два года неоднократно проверялись и министерством АПК и потребительского рынка, и МУГИСО. Данная информация в итоге не нашла подтверждения.



Зависть конкурентов?



Зачем понадобилось ворошить прошлое и вытаскивать на свет факты, которые уже по сути утратили актуальность? Напрашивается предположение, что кто-то пытается дискредитировать Сергея Суетина и возглавляемое им предприятие.



Чуть больше года осталось до выборов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание Свердловской области. Не исключено, что тема мнимых нарушений на одном из крупнейших предприятий перерабатывающей промышленности может быть поднята на щиты отдельных политиков, неразборчивых в средствах ведения агитации. К слову, в статье в качестве источников упоминаются некие «представители депутатского корпуса», что делает версию с политическим окрасом публикации еще более правдоподобной.



А учитывая, что Сергей Суетин возглавляет совет директоров Ирбита и является лидером общественного мнения, к которому прислушиваются избиратели, можно предположить, что нынешняя публикация – это своего рода попытка оппонентов прощупать почву накануне избирательной кампании.



Вполне на руку выход подобного материала и конкурентам. С 2012 года, когда руководителем предприятия стал Сергей Суетин, позиции Ирбитского молочного завода на рынке серьезно укрепились. За восемь лет объемы переработки молока и финансовые показатели существенно выросли. Особенно стоит отметить, что Ирбитский молочный завод как любое современное агропромышленное предприятие активно занимается развитием производства продукции глубокой переработки. В 2017 году была запущена современная линия по производству мороженного на филиале в поселке Зайково, а спустя год губернатор Евгений Куйвашев запустил в селе Байкалово новый цех по производству сухого молока.



По сути, на сегодняшний день Ирбитский молочный завод – это целый кластер производственных площадок на территории трех муниципальных образований. В ближайшее время в его состав войдет Ирбитский плодосовхоз. Ныне убыточное предприятие должно получить новую жизнь после присоединения к Ирбитскому молочному заводу, который в свою очередь получит собственное натуральное сырье для производимой продукции.



Как отметил Игорь Пехотин, динамика развития Ирбитского молочного завода «по-хорошему вызывает зависть» у всех руководителей отрасли. В том, что данная зависть у большинства руководителей действительно белая, мы не сомневаемся. Но, нельзя исключать, что у кого-то она и черная.



Время собирать камни



Важным направлением деятельности Сергея Суетина стало возвращение активов, ранее утраченных прежним руководством предприятия. Ранее «МК-Урал» подробно рассказывал о ситуации с ООО «Агрофирма «Ирбитская», соучредителем которого является Ирбитский молочный завод. В результате ряда сомнительных решений компания потеряла более ста миллионов рублей, а также часть имущественного комплекса. Став директором молочного завода, Сергей Суетин инициировал инвентаризацию, в ходе которой данные факты вскрылись. Часть имущества, находившегося уже в частной собственности и на грани уничтожения, удалось вернуть, и оно вновь используется в хозяйственной деятельности.



В настоящее время в Ирбитском районном суде рассматривается уголовное дело о незаконном списании векселей агрофирмы на сумму более 100 млн рублей. Подсудимым по делу проходит бывший директор, умерший несколько лет назад. Если суд вынесет обвинительный приговор, то бремя по возмещению такой огромной суммы ляжет на его родственников. К слову, семья экс-директора унаследовала внушительное состояние, полученное им в результате приватизации активов, законность которой вызывает сомнения. Вполне вероятно, что работа Сергея Суетина и нового директора агрофирмы, которые для возвращения активов начали тщательно исследовать события прошлых лет, стала для наследников неприятным сюрпризом.



Из-за пандемии коронавируса рассмотрение дела замедлилось, и в условиях такой паузы подобная публикация играет на руку наследникам директора, поскольку может создать благоприятный для них фон вокруг уголовного дела. Кстати, в списке свидетелей есть и действующий депутат Законодательного собрания Свердловской области. Причем, вопросы со стороны обвинения и потерпевшей стороны для данного депутата могут быть крайне неприятными.



Адвокат Александр Руф, представляющий в суде интересы агрофирмы, отмечает, что нынешняя попытка очернить молокозавод и его гендиректора далеко не первая. В частности, подобные материалы выходили в 2017 году, когда по инициативе Сергея Суетина в ГСУ ГУ МВД по Свердловской области было подано заявление о преступлении, совершенном прежним руководством.



«Совершенно очевидно, что не всем понравились намерения Сергея Суетина вернуть агрофирме то, что у нее незаконно отняли, – говорит адвокат. – Но если бы он в 2017 году не принял волевого решения и не встал на защиту агрофирмы, то уже сейчас бывшие «руководители» нанесли бы агрофирме дополнительный материальный ущерб еще на 32 млн рублей».



Надежный социальный партнер



Пока недоброжелатели пытаются вновь вспомнить о фактах, которым органы власти уже давали соответствующую оценку, главы муниципалитетов на территории которых работает Ирбитский молочный завод, заявляют: с приходом Сергея Суетина улучшилась ситуация не только на самом заводе, но и в экономике муниципальных образований.



По словам главы Ирбита Николая Юдина, развитие города, которое в последние годы вышло на принципиально новый уровень, было бы невозможно без развития градообразующего предприятия.



«Увеличение объемов производства, создание новых рабочих мест, рост зарплаты – все это напрямую отражается на социально-экономических показателях всего муниципального образования, – отметил мэр в разговоре с корреспондентом «МК-Урал». – И все эти достижения – результат кропотливой работы всего трудового коллектива во главе с генеральным директором Сергеем Суетиным».



Николай Юдин также подчеркивает, что на сегодняшний день молочный завод – не только градообразующее предприятие, но и надежный социальный партнер администрации.



«Ирбитский молочный завод оказывает нам содействие практически во всех сферах жизнедеятельности города, – рассказывает Николай Юдин. – В 2018 году благодаря поддержке предприятия удалось заменить окна в неврологическом отделении поликлиники №2. Молокозавод помогает сделать нам город комфортнее: это и благоустройство сквера на реке Серебрянке, и фонтан на площади Победы, и установка спортивных и детских площадок».



Глава МО «Ирбитское» Алексей Никифоров отмечает, что назначение Сергея Суетина на должность генерального директора завода стало новым витком в развитии молочной отрасли, которая является основой экономики муниципалитета.



«Именно с приходом Сергея Васильевича была активизирована работа по приему сырьевого молока у сельхозпредприятий МО «Ирбитское», – отмечает глава муниципалитета. – За эти годы объемы принимаемого молока выросли в 2,5 раза. Безусловно, это послужило толчком к развитию отрасли, поскольку руководители хозяйств теперь знают, что смогут сбыть молоко и получить своевременную оплату за него».



Алексей Никифоров также отметил, что за время работы Сергея Суетина предприятие реализовало множество инвестиционных проектов, в том числе и на площадке в Зайково.



«То, что было пять-шесть лет назад, и то, что сейчас, – это земля и небо. – подчеркивает глава муниципалитета. – Теперь здесь самая современная производственная линия, которая, на мой взгляд, выпускает самое вкусное мороженое. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы филиал развивался и дальше, поскольку это новые рабочие места и новые поступления от налогов».



Поддержка производителя



На наш взгляд, еще более важно то, как оценивают работу Ирбитского молочного завода и его генерального директора поставщики сырого молока. Примечательно, что даже в «разоблачительной» статье упоминается о финансовой поддержке, которую завод оказывает хозяйствам. Автор, правда, сомневается, что помощь дойдет до адресатов. Однако руководители сельхозкооперативов подтверждают, что поддержка со стороны Ирбитского молочного завода есть, и она существенная.



По словам председателя СПК «Рассвет» Николая Борисова, на льготные займы Ирбитского молочного завода кооператив восстановил один коровник, построил еще один с нуля, а сейчас занимается возведением третьего.



«Если в банке согласования можно прождать несколько месяцев, то на Ирбитском молочном заводе все решается за десять дней, а процентная ставка всего один-два процента, причем займы мы отдаем продукцией, – отмечает Николай Николаевич. – При этом данные вопросы решает лично Сергей Суетин, который всегда готов пойти навстречу».



Николай Борисов также подчеркивает, что на сегодняшний день все производимое молоко сдается на Ирбитский молочный завод, который своевременно рассчитывается за поставки. Так было не всегда.



«Было время, когда поставляли молоко на один из ныне не существующих молокозаводов. Так они расплачивались с нами по бартеру, в том числе продуктами питания. Приходилось упрашивать их дать хоть немного денег, поскольку даже за свет было нечем платить. Теперь же у нас есть уверенность в завтрашнем дне».



Пользуется займами и СПК «Завет Ильича», один из старейших производителей молока Ирбитского района. По словам председателя Александра Бердюгина, это позволило в прошлом году приобрести минеральные удобрения для нынешней посевной кампании по старой цене. Но и без учета поддержки у предприятия есть поводы сказать слова благодарности заводу и генеральному директору.



«Сергей Васильевич уже на протяжении длительного времени поддерживает стабильно высокую закупочную цену на молоко – отмечает Александр Бердюгин. При этом завод забирает все сырье, что мы привозим. Прием молока идет в любое время суток, даже в два часа ночи. Конечно, когда есть гарантия, что все произведенное молоко, будет выкуплено за достойные деньги, есть перспектива развития предприятия».



Свердловская область на протяжении многих лет входит в число регионов – лидеров по производству и переработке молока. Значительный вклад в это внес Ирбитский молочный завод. Так говорят и покупатели готовой продукции, и фермеры, поставляющие молоко на перерабатывающее предприятие. И именно оценки этих людей вызывают больше доверия, чем различного рода сомнительные «разоблачения». Кто бы ни стоял за подобными публикациями, и какие бы политические, экономические или семейные интересы ни преследовал, дестабилизировать работу стратегически важного предприятия им не удастся. Руководство завода приложит все законные средства, включая обращения в правоохранительные органы, чтобы не допустить подобных негативных сценариев, а также продолжит работу по возвращению активов государственного предприятия, какое бы противодействие она ни вызывала.



По материалам «МК-Урал».

Максим Бойков © «Вечерние ведомости»