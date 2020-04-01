Глухонемые наркоманы, налётчик-полицейский и убийство за попугая

Фото: pikabu.ru

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Фото: группа "Инцидент Первоуральск" ВКонтакте

В декабре 2018 года екатеринбургские полицейские случайно накрыли домашнюю лабораторию по выращиванию конопли. Молодой человек, который на съёмной квартире выращивал запрещённое растение, сам вызвал ППС, чтобы пожаловаться на шумных соседей.Когда полицейские прибыли по вызову, они заметили неадекватное поведение мужчины при опросе и расширенные зрачки, а также характерный запах курительных смесей, которым тянуло из квартиры. Стражи порядка осмотрели жильё и обнаружили, что в нём имелось все необходимое для культивации запрещённого растения.Всего в квартире нашли 19 кустов конопли, а также несколько упаковок готовой продукции весом в 40 граммов. Квартиросъёмщиком оказался безработный 28-летний мужчина, житель города Озерска Челябинской области. Медосвидетельствование мужчины подтвердило, что полицейских он вызвал в состоянии наркологического опьянения. Коноплю он, по собственному признанию, выращивал для сбыта.В отношении любителя марихуаны возбудили административное дело по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств» и уголовное дело по ч. 3 ст.30, ч. 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт наркотических средств в значительном размере».Житель Ирбита из-за творческих разногласий убил своего товарища. Труп 67-летнего мужчины с ножевыми ранениями был обнаружен полицейскими в квартире дома по улице Свердлова.Когда оперативники опросили жителей соседних квартир, выяснилось, что в течение нескольких месяцев в доме погибшего проживал еще один мужчина, которого последние пару дней никто не видел. Мужчину нашли только спустя сутки в одной из деревень Ирбитского района.После того, как его доставили в отдел полиции, он рассказал, что поссорился со своим другом во время застолья. Хозяин квартиры увлекался литературным творчеством – писал прозаические произведения, которые часто публиковались на страницах местной газеты. А друг мужчины увлекался поэзией. Во время выяснения того, какое литературное направление лучше, дошло до ножа. Он и стал последним аргументом в споре.В первую неделю 2020 года в Первоуральске случилось преступление, которое потом ещё долго обсуждали в соцсетях. Неизвестный мужчина зашел в один из городских магазинов для взрослых и, как ему казалось, незаметно сложил к себе в пакет несколько секс-игрушек. Вот только сделал он это прямо под видеокамерами, и его кража была в деталях запечатлена.Грабителем оказался мужчина, на вид средних лет, в шапке и синей куртке. Сначала он долго и увлечённо изучал товар около манекена, одетого в костюм Снегурочки с низкой социальной ответственностью. После этого воришка взял с полки один из товаров, а потом ещё один – и быстро направился к выходу.Сотрудники магазина обратились к грабителю через соцсети и пообещали забрать заявление из полиции, если мужчина придёт с повинной и вернёт деньги за товар.В Асбесте произошло одно из самых непрофессиональных ограблений за всю историю российской криминалистики.Ночью два вора вломились в продуктовый магазин, разбив стекло в отделе с алкоголем. Злоумышленники начали набивать мешки бытовой химией и продуктами. А когда они увидели себя в экране телевизора, на который транслировалась запись с камер видеонаблюдения, они решили разбить его, думая, что запись после этого остановится.Воришки всю ночь таскали мешки с товарами из магазина, и закончили только к 05:30 утра, вынеся не меньше 15 коробок и мешков. Зашли они в каждый отдел, и не тронули лишь шкаф с элитным алкоголем.В итоге горе-грабители вынесли из магазина товара на 250 тысяч рублей. В число награбленного вошли несколько бутылок вина, пива, коньяка и другого алкоголя, несколько палок колбасы и упаковок с мясом, 50 блоков сигарет, пять коробок кофе, шампуни, несколько упаковок краски для волос, кремов и зубная паста.Преступники решили в разы упростить полицейским раскрытие этого нелепого преступления, и, помимо других очевидных улик, перепачкали магазин своей кровью. Дело в том, что воры порезались, когда разбивали стекло, и оставили по всему магазину отпечатки своих пальцев.Но и на этом череда глупостей не закончилась. Нетерпеливые воры начали есть награбленную еду «не отходя от кассы», и оставили от места преступления до своего дома дорожку из мусора: разбитых бутылок, пустых упаковок и недоеденной колбасы.По этим следам сотрудники службы безопасности магазина самостоятельно вышли на горе-преступников, и задержали одного из них до приезда полицейских. Второго поймали уже к вечеру вместе с подельницей: она через несколько часов после преступления предлагала прохожим купить похищенные сигареты и алкоголь.44-летнего жителя свердловского поселка Шабик жестоко зарезали за то, что он требовал отдать деньги за проданного попугая. Всё началось с того, что мужчина продал своего попугая односельчанину, но тот не отдавал деньги за птицу, несмотря на постоянные напоминания о долге. Конфликт между ними день ото дня разгорался всё сильнее. После этого должник пожаловался на надоедливого продавца своим друзьям, и они пообещали, что разберутся с ним.На разборки друзья поехали вдвоем. Преступники проникли в дом бывшего хозяина попугая, где один из них зарезал мужчину, а второй – избил его гражданскую жену. После этого они похитили из квартиры телевизор, микроволновку и электрический обогреватель. Награбленное они хотели увезти на автомобиле убитого, однако машина не завелась. Тогда они позвали на помощь того самого приятеля – нового владельца попугая, с которого и начался весь конфликт. Сообщники попытались выкатить автомобиль со двора убитого, но бросили её вместе с похищенной техникой, потому что так и не смогли завести. Поймали преступников «по горячим следам».В самом центре Екатеринбурга, на проспекте Ленина молодой человек украл сумки из магазина и попытался сбежать. Но этого ему сделать не удалось, потому что прохожие в минуту скрутили нерадивого преступника. Чего ещё не предусмотрел вор, так это того, что совершает столь очевидное преступление прямо под окнами Главного управления МВД России по Свердловской области.Прохожие скрутили вора прямо на трамвайных путях Ленина-Хохрякова и благополучно доставили в дежурную часть. Благо, далеко идти не пришлось.Как рассказал очевидец инцидента, обе сумки у мужчины отобрали и вернули в магазин, из которого они были украдены. Продавщица рассказала, что каждая из сумок стоит по 30 тысяч рублей, и, если бы вора не поймали, эту сумму вычли бы из ее зарплаты.Екатеринбургские полицейские, во время очередного ночного патрулирования улиц, проверили одну из машин на парковке около торгового центра «Мега». В ней оказались трое мужчин, у которых при себе нашли наркотики. Все трое – глухонемые.При виде наряда ППСП один из сидевших в автомобиле выбросил пакет с веществом прямо из окна машины. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Эксперты-криминалисты изъяли вещдок и направили на исследование. Выяснилось, что в пакете был мефедрон массой 0,22 грамма.Все трое попавшихся оказались местными жителями. Их доставили в отдел полиции и возбудили уголовное дело. К допросам пришлось привлекать сурдопереводчиков, поскольку никто из задержанных не мог ни говорить, ни слышать вопросы полицейских.Бывший лейтенант, командир взвода ДПС Михаил Кислицын был арестован в Екатеринбурге в марте этого года. Его подозревают в нескольких случаях вооруженныхнападений на почтальонов. По данным URA.RU, Кислицын совершал налеты как во время службы в полиции, так и после увольнения из-за судимости.За получение взятки в сентябре 2019 года он был приговорен к трем годам условно. Тогда экс-полицейский требовал 40 тысяч рублей за крышевание нарушителей большегрузных перевозок. После того, как об этом стало известно, Кислицын был уволен из полиции. Сейчас он снова арестован. Выяснилось, что он совершал вооруженные нападения на свердловских почтальонов. Таких нападений было как минимум четыре, три из них были совершены ещё во время службы в полиции, а один уже после увольнения. Кислицыным были похищены порядка 700 тысяч рублей. Полицейские долгое время искали ВАЗ-2114, на котором ездили налетчики, а Кислицын был в группе поиска. Таким образом, он искал сам себя.