Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Общество


19:01 | 24.04.2019

Звезды уральского хоккея не знают поражений

«Автомобилист» в пятый раз выиграл престижный международный турнир

2019 год уже можно назвать историческим для уральского хоккея. ХК «Автомобилист» впервые стал победителем регулярного чемпионата в Восточной конференции КХЛ и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Его фарм-клуб «Авто» дошел до финала Кубка Харламова. Успеха добились и ветераны свердловского хоккея, завоевавшие первое место на проходившем в Сочи турнире Open EUROHA Champions Cup 2019.

Участие в представительном турнире приняли несколько десятков команд из России, Европы и Северной Америки. В их число вошли коллективы, составленные из профессионалов, а также любительские команды. И те и другие были разбиты на три возрастные группы: 19+, 35+ и 50+. Матчи проходили на семи катках, расположенных в Олимпийском парке и горном курорте «Роза Хутор», в том числе – в ЛДС «Большой» и арене «Айсберг», которые пять лет назад принимали олимпийский хоккейный турнир.

Для свердловских любителей хоккея интерес представляли, прежде всего, соревнования среди мастеров в возрасте 50+, поскольку в них приняла участие команда «Автомобилист», составленная из знаменитых игроков. Несмотря на плотный график (игры проводились ежедневно с 15 по 19 апреля), екатеринбуржцы показали стопроцентный результат. Сначала со счетом 4:0 был повержен воронежский «Буран», затем со счетом 5:2 – команда звезд Чебаркуля, после чего «шоферы» одолели московскую команду «Арктик» (3:0) и рижский «Олимп» (6:2). Судьба первого места решалась в заключительный день. Соперник «Автомобилиста», клуб «Сибирский Антрацит» (Новосибирск) также подошел к последнему матчу турнира со стопроцентным результатом. В игре лидеров сильнее оказались екатеринбуржцы. Итоговый счет – 7:3.

Помимо первого места в своей группе на счету «Автомобилиста» и ряд индивидуальных наград. Сергей Осипов, забивший в решающем матче четыре шайбы, получил приз лучшего игрока турнира, а играющий тренер Игорь Лукиянов был признан лучшим менеджером.

Звезды уральского хоккея не знают поражений
Завоеванные командой трофеи хранятся в ресторане Royal pub.


Стабильный состав

Нынешний успех ветеранов «Автомобилиста» далеко не первый. Впервые екатеринбуржцы приняли участие в турнире в 2008 году (год столетия канадского хоккея) и сходу завоевали первое место в возрастной категории 35+. Тогда кубок проводился в Канаде под эгидой CARHA (Canadian Adult Recreational Hockey Association). В 2012 году «Автомобилист» повторил успех в Су-Сент-Мари в категории 40+. В 2014 году турнир под эгидой EUROHA (European Union Recreational Oldtimers Hockey Association) проводился уже в Риге, а екатеринбуржцы заняли первое место в категории 45 +. В 2017 году «Автомобилист» занял первое место в категории 50 + на турнире в Финляндии, а титул, завоеванный в этом году в Сочи, стал уже пятым.

В чем же залог успеха екатеринбургской команды? Прежде всего, это наличие сыгранного на протяжении уже более десяти лет костяка. В составе «Автомобилиста» выступают хорошо знакомые не только уральцам, но и любителям хоккея России и мира легендарные игроки. Известных по выступлениям за магнитогорский «Металлург» Игоря Лукиянова и Сергея Осипова мы уже упоминали. Кроме них, в основной состав входят чемпион России и двухкратный победитель Евролиги Дмитрий Попов, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стенли Николай Хабибулин, чемпион мира среди молодежных команд Леонид Трухно, а также Виктор Авдеев, Андрей Прима и Альберт Ширгазиев. На прошлых турнирах также принимали участие Андрей Хазов, Владимир Каримов, Владислав Отмахов, Александр Безроднов и Георгий Галимуллин.

Еще одна составляющая успеха – достойное финансирование. Помощь команде оказывают президент благотворительного фонда «Родина» Сергей Терентьев, предприниматель и владелец ресторана Royal pub Эдуард Калимуллин, а также депутат Законодательного собрания Свердловской области, директор компании «Рендер» Анатолий Никифоров. Примечательно, что они не просто финансируют команду, но и сами принимают участие в играх наравне со звездами уральского хоккея.

Впрочем, тот факт, что «Автомобилист» выиграл пять кубков из пяти, не должен вводить в заблуждение относительно силы соперников. Особенно это касается турнира 2019 года. За рижский «Олимп» выступал Сандис Озолиньш, проведший 17 сезонов в НХЛ. Еще пять лет назад он играл за рижское «Динамо» в КХЛ. На сочинском турнире Сандис Озолиньш был единственным, кому разрешили выступать в категории 50+, несмотря на то, что он еще не разменял шестой десяток. Остальные игроки «Олимпа» также являются воспитанниками рижской школы, которая была известна на весь Советский Союз.

Представительный состав выставил и «Сибирский Антрацит». За команду из Новосибирска выступал в частности чемпион СССР, СНГ и Межнациональной хоккейной лиги Владимир Крамской.

Звезды уральского хоккея не знают поражений
Федосов В.И, Прима А.В, Хабибулин Н.А, Ящин Ю.В, Осипов С.Ю, Никифоров А.В, Калимуллин Э. Л,Фролов Д.Н, Чижмин Е.В, Шаргазиев А.Н, Трухно Л.С.
Нижний ряд: Лукиянов И.Ю, Попов Д. В, Карамнов В.В, Микульчик О.А, Леонов Ю. В (крайний справа)


Связь поколений

Успехи ветеранов уральского хоккея, в том числе на международной арене, имеют огромное значение не только для самой команды. В 2014 году любительский хоккейный клуб «Неоплан» стал победителем Ночной хоккейной лиги, завоевав помимо трофея 100 млн рублей на строительство нового ледового дворца в Екатеринбурге. Игроки данной команды тренировались вместе с легендарными хоккеистами «Автомобилиста», поэтому можно сказать, что прославленные звезды прошлых лет «натаскали» любителей и тем самым внесли свой вклад в строительство новой арены в уральской столице. В 2016 году команда, выступавшая под названием «Авто», повторила успех «Неоплана», завоевав еще 100 млн рублей на строительство ледового дворца. Костяк «Авто» составили бывшие игроки «Неоплана», а тренировки команды вновь проводились совместно с ветеранами.

Многие из игроков ветеранской команды сегодня работают в структуре хоккейного клуба «Автомобилист». Альберт Ширгазиев занимает должность тренера вратарей, Дмитрий Попов занимает должность начальника команды, Игорь Лукиянов – администратора. В молодежной команде «Авто» трудятся Владислав Отмахов (второй тренер) и Андрей Хазов (начальник команды). Впору говорить о том, что сегодня в екатеринбургском хоккее выстроена связь поколений, и вполне возможно, что именно пример старших товарищей вдохновил в сезоне 2018/2019 команды «Автомобилист» и «Авто» на успехи в КХЛ и МХЛ.

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Звезды уральского хоккея не знают поражений

Владимир Кусков © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог


Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:34 | 24.04.2019
В Екатеринбурге управляющая компания снесла сад на крыше, который 82-летний пенсионер выращивал 18 лет

20:43 | 24.04.2019
В Екатеринбурге пенсионерка из аварийного дома на ВИЗе добилась увеличения компенсации от застройщика, но всё равно не довольна

19:58 | 24.04.2019
Дмитрий Песков: Пермский край может войти в топ-5 регионов страны по развитию НТИ

19:28 | 24.04.2019
Валерий Сухих: «Совет законодателей вновь доказал свою полезность»

19:19 | 24.04.2019
INSYTE Electronics и «Высшая школа экономики» создадут центр разработки решений для «умного города»

19:00 | 24.04.2019
Федеральная группа контроля «Единой России» оценит исполнение нацпроектов в Пермском крае

18:54 | 24.04.2019
Строительство обхода поселка Куеда выполнено на 52%

18:46 | 24.04.2019
Муниципалитеты Прикамья подали 47 заявок на строительство и проектирование газопроводов

18:37 | 24.04.2019
Еще в 11 домах Перми начали менять лифты

18:32 | 24.04.2019
Пермская компания представит разработки в сфере интернета вещей на крупнейшей выставке Латинской Америки

18:17 | 24.04.2019
Суд оставил под стражей екатеринбургских борцов с наркотиками

17:58 | 24.04.2019
В Екатеринбург для парада Победы уже прибыла вся необходимая техника

17:29 | 24.04.2019
Свердловчанин под видом организации грузоперевозок похитил 450 тысяч рублей

17:01 | 24.04.2019
В Екатеринбурге оператор связи выиграл иск у ТСЖ по делу о размещении сетей

16:58 | 24.04.2019
В Кургане школьников на экзаменах будут кормить бесплатными горячими обедами

16:48 | 24.04.2019
Курганский областной суд оставил приговор экс-начальнику УФНС без изменений

16:40 | 24.04.2019
На Урале испекут самый большой в мире кулич

16:21 | 24.04.2019
Суд Кургана вынес приговор водителю автобуса, который сбил насмерть пенсионерку

16:18 | 24.04.2019
В Екатеринбурге полицейские изъяли целый грузовик с «фунфыриками»

16:02 | 24.04.2019
В Шумихе полиция накрыла сразу 4 точки сбыта нелегального алкоголя

15:59 | 24.04.2019
В Екатеринбурге общегородской субботник перенесли на 30 апреля

15:29 | 24.04.2019
Водителя с поддельными правами задержали на трассе Екатеринбург – Тюмень

15:00 | 24.04.2019
«Монстрацию» согласились провести на Вторчермете

14:59 | 24.04.2019
Апелляция не помогла. Птицефабрика «Среднеуральская» проиграла судебный спор Росприроднадзору

14:52 | 24.04.2019
Эксперты ОНФ направили в региональное правительство предложения по развитию цифровой экономики в Пермском крае

14:41 | 24.04.2019
Свердловский облсуд прекратил производство по коллективному иску противников «храма-на-драме»

14:08 | 24.04.2019
22 нелегальных мигранта выдворены из Екатеринбурга (ФОТО)

14:07 | 24.04.2019
Прикамская компания получит более 390 млн рублей от ФРП на создание нового вертолетного редуктора

13:21 | 24.04.2019
В Курганской области власти запустили специальный сайт для жалоб

13:17 | 24.04.2019
Пермский Театр-Театр представил спектакль «Карлик нос» на Всероссийском театральном марафоне

13:15 | 24.04.2019
В Екатеринбурге семья чиновника из райадминистрации причастна к уличной торговле?

13:12 | 24.04.2019
Шумкову представили нового начальника Центра спецсвязи и информации ФСО Зауралья

12:58 | 24.04.2019
Фонд святой Екатерины устанавливает в Екатеринбурге гигантские куличи и яйца

12:45 | 24.04.2019
Пермский край примет участие в пилотном проекте Рослесхоза по сопровождению грузоперевозок древесины

12:44 | 24.04.2019
В Екатеринбурге на мальчика упал дорожный знак

12:43 | 24.04.2019
Сотрудники Интерсвязи привели в порядок челябинскую улицу





Мы в соцсетях



Архив
«    Апрель      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 


 