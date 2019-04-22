Звезды уральского хоккея не знают поражений



Завоеванные командой трофеи хранятся в ресторане Royal pub.



Федосов В.И, Прима А.В, Хабибулин Н.А, Ящин Ю.В, Осипов С.Ю, Никифоров А.В, Калимуллин Э. Л,Фролов Д.Н, Чижмин Е.В, Шаргазиев А.Н, Трухно Л.С.

Нижний ряд: Лукиянов И.Ю, Попов Д. В, Карамнов В.В, Микульчик О.А, Леонов Ю. В (крайний справа)

Участие в представительном турнире приняли несколько десятков команд из России, Европы и Северной Америки. В их число вошли коллективы, составленные из профессионалов, а также любительские команды. И те и другие были разбиты на три возрастные группы: 19+, 35+ и 50+. Матчи проходили на семи катках, расположенных в Олимпийском парке и горном курорте «Роза Хутор», в том числе – в ЛДС «Большой» и арене «Айсберг», которые пять лет назад принимали олимпийский хоккейный турнир.Для свердловских любителей хоккея интерес представляли, прежде всего, соревнования среди мастеров в возрасте 50+, поскольку в них приняла участие команда «Автомобилист», составленная из знаменитых игроков. Несмотря на плотный график (игры проводились ежедневно с 15 по 19 апреля), екатеринбуржцы показали стопроцентный результат. Сначала со счетом 4:0 был повержен воронежский «Буран», затем со счетом 5:2 – команда звезд Чебаркуля, после чего «шоферы» одолели московскую команду «Арктик» (3:0) и рижский «Олимп» (6:2). Судьба первого места решалась в заключительный день. Соперник «Автомобилиста», клуб «Сибирский Антрацит» (Новосибирск) также подошел к последнему матчу турнира со стопроцентным результатом. В игре лидеров сильнее оказались екатеринбуржцы. Итоговый счет – 7:3.Помимо первого места в своей группе на счету «Автомобилиста» и ряд индивидуальных наград. Сергей Осипов, забивший в решающем матче четыре шайбы, получил приз лучшего игрока турнира, а играющий тренер Игорь Лукиянов был признан лучшим менеджером.Нынешний успех ветеранов «Автомобилиста» далеко не первый. Впервые екатеринбуржцы приняли участие в турнире в 2008 году (год столетия канадского хоккея) и сходу завоевали первое место в возрастной категории 35+. Тогда кубок проводился в Канаде под эгидой CARHA (Canadian Adult Recreational Hockey Association). В 2012 году «Автомобилист» повторил успех в Су-Сент-Мари в категории 40+. В 2014 году турнир под эгидой EUROHA (European Union Recreational Oldtimers Hockey Association) проводился уже в Риге, а екатеринбуржцы заняли первое место в категории 45 +. В 2017 году «Автомобилист» занял первое место в категории 50 + на турнире в Финляндии, а титул, завоеванный в этом году в Сочи, стал уже пятым.В чем же залог успеха екатеринбургской команды? Прежде всего, это наличие сыгранного на протяжении уже более десяти лет костяка. В составе «Автомобилиста» выступают хорошо знакомые не только уральцам, но и любителям хоккея России и мира легендарные игроки. Известных по выступлениям за магнитогорский «Металлург» Игоря Лукиянова и Сергея Осипова мы уже упоминали. Кроме них, в основной состав входят чемпион России и двухкратный победитель Евролиги Дмитрий Попов, олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стенли Николай Хабибулин, чемпион мира среди молодежных команд Леонид Трухно, а также Виктор Авдеев, Андрей Прима и Альберт Ширгазиев. На прошлых турнирах также принимали участие Андрей Хазов, Владимир Каримов, Владислав Отмахов, Александр Безроднов и Георгий Галимуллин.Еще одна составляющая успеха – достойное финансирование. Помощь команде оказывают президент благотворительного фонда «Родина» Сергей Терентьев, предприниматель и владелец ресторана Royal pub Эдуард Калимуллин, а также депутат Законодательного собрания Свердловской области, директор компании «Рендер» Анатолий Никифоров. Примечательно, что они не просто финансируют команду, но и сами принимают участие в играх наравне со звездами уральского хоккея.Впрочем, тот факт, что «Автомобилист» выиграл пять кубков из пяти, не должен вводить в заблуждение относительно силы соперников. Особенно это касается турнира 2019 года. За рижский «Олимп» выступал Сандис Озолиньш, проведший 17 сезонов в НХЛ. Еще пять лет назад он играл за рижское «Динамо» в КХЛ. На сочинском турнире Сандис Озолиньш был единственным, кому разрешили выступать в категории 50+, несмотря на то, что он еще не разменял шестой десяток. Остальные игроки «Олимпа» также являются воспитанниками рижской школы, которая была известна на весь Советский Союз.Представительный состав выставил и «Сибирский Антрацит». За команду из Новосибирска выступал в частности чемпион СССР, СНГ и Межнациональной хоккейной лиги Владимир Крамской.Успехи ветеранов уральского хоккея, в том числе на международной арене, имеют огромное значение не только для самой команды. В 2014 году любительский хоккейный клуб «Неоплан» стал победителем Ночной хоккейной лиги, завоевав помимо трофея 100 млн рублей на строительство нового ледового дворца в Екатеринбурге. Игроки данной команды тренировались вместе с легендарными хоккеистами «Автомобилиста», поэтому можно сказать, что прославленные звезды прошлых лет «натаскали» любителей и тем самым внесли свой вклад в строительство новой арены в уральской столице. В 2016 году команда, выступавшая под названием «Авто», повторила успех «Неоплана», завоевав еще 100 млн рублей на строительство ледового дворца. Костяк «Авто» составили бывшие игроки «Неоплана», а тренировки команды вновь проводились совместно с ветеранами.Многие из игроков ветеранской команды сегодня работают в структуре хоккейного клуба «Автомобилист». Альберт Ширгазиев занимает должность тренера вратарей, Дмитрий Попов занимает должность начальника команды, Игорь Лукиянов – администратора. В молодежной команде «Авто» трудятся Владислав Отмахов (второй тренер) и Андрей Хазов (начальник команды). Впору говорить о том, что сегодня в екатеринбургском хоккее выстроена связь поколений, и вполне возможно, что именно пример старших товарищей вдохновил в сезоне 2018/2019 команды «Автомобилист» и «Авто» на успехи в КХЛ и МХЛ.