Осенью в Полазне начнется строительство нового комплекса районной больницы

18:22 | 24.08.2020

Краевые власти объявили конкурс на строительство комплекса районной больницы в Полазне. Заявки принимаются до 31 августа. Начальная (максимальная) цена контракта 483 млн руб. Технический заказчик строительства – УКС Пермского края.



Строительство будет вестись на участке по ул. Больничной, 11, где сейчас располагается существующая больница. Новый комплекс включит в себя лечебный корпус площадью 7 тыс. кв. метров, этажность здания – переменная: 3-4 этажа. В лечебном корпусе необходимо предусмотреть стационар круглосуточного пребывания на 28 мест и дневного пребывания на 18 мест, поликлинику для взрослого населения на 100 посещений в день, детскую консультацию на 90 посещений в день. Кроме того, в состав объекта входит одноэтажная котельная общей площадью 72 кв. метра.



Подрядчик должен построить поликлинику за 2 года.



Напомним, в этом году в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 6 объектов здравоохранения. Два из них уже сданы: детская поликлиника в Индустриальном районе Перми и сельская врачебная амбулатория в Майкоре. Завершается строительство детских поликлиник в Свердловском и Орджоникидзевском районах Перми, сельских врачебных амбулаторий в Гамово и Савино.



Ранее врио губернатора региона Дмитрий Махонин подчеркивал, что главная цель краевых властей – сделать так, чтобы уровень медицины даже в удаленных территориях был не ниже, чем в краевой столице. Эта установка созвучна целям национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Строительство новых поликлиник способствует реализации нацпроекта в Прикамье.



Все поликлиники и амбулатории минстрой передает министерству здравоохранения Пермского края оснащенными необходимой мебелью и современным медицинским оборудованием.



Всего на контроле минстроя реализация 30 проектов здравоохранения в Пермском крае, все здания будут сданы до 2024 года. Строительство ведется в рамках госпрограммы Пермского края «Качественное здравоохранение». Финансирование направляется из краевого бюджета.

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