За последние сутки COVID-19 выявлен у жителей 11 территорий Прикамья

13:52 | 24.08.2020

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 59 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 11 территориях региона.



Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (38). 10 новых случаев выявлено в Березниках, еще по 2 заразившихся вирусом обнаружены в Горнозаводске и Октябрьском. По одному случаю заражения COVID-19 выявлено в Александровском, Добрянке, Нытве, Кунгуре, Соликамске, Верещагино, а также в Сивинском округе.



Всего в Пермском крае выявлено 7468 случаев заболевания COVID-19. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

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