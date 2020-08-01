Новые микроавтобусы поступят в 14 территорий Пермского края

13:49 | 24.08.2020

Подведены итоги аукциона на поставку автобусов малого класса для регулярных перевозок пассажиров по муниципальным маршрутам Пермского края. 42 малогабаритных автобуса поступят в 14 муниципальных образований: Кунгурский, Частинский, Еловский, Большесосновский, Гайнский, Куединский муниципальные округа, Ильинский, Верещагинский, Оханский, Очерский, Чусовской, Октябрьский Нытвенский городские округа и город Кунгур. Каждое муниципальное образование получит в собственность по 3 автобуса малого класса марки ГАЗ.



Закупка была организована при содействии и поддержке краевых властей. Победителем аукциона признано ООО «ГрузАвтоИмпорт» (г. Пермь), предложившее цену контракта 94,08 млн руб.



Согласно техническому заданию, закупаемые автобусы должны работать на дизельном топливе и вмещать в себя не менее 22 человек, иметь мягкие, антивандальные сиденья, не тонированные стекла со сдвижными форточками. Салон должен быть оснащен оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями. Наружное оформление автобусов будет представлено в белом цвете.



Закупленные автобусы будут направлены в муниципальные образования в рамках контракта, не позднее 60 дней с даты его заключения.

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