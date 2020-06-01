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17:16 | 23.06.2020

В июле начнется строительство нового лечебного корпуса в Юрле

Заключен контракт на строительство второй очереди лечебного корпуса в Юрле. Работы выполнит ООО «Уфимская газовая компания». Техническим заказчиком выступает Управление капитального строительства Пермского края.

В июле подрядчик приступит к строительным работам. Они будут вестись под надзором Инспекции госстройнадзора. Лечебный корпус планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Отметим, строительство лечебного корпуса началось еще в 2002 году.

Районная больница располагается на ул. Октябрьской, 77. Ранее была построена первая очередь, где сейчас работает детское отделение. Во второй очереди разместятся поликлиника и стационар терапевтического, хирургического, неврологического и гинекологического отделений. Медуслуги здесь смогут получить жители всего района – более 8 тыс. человек.

Здание новой больницы будет пятиэтажным, с учетом подвального и технического этажей. Общая площадь составит более 8 тыс. кв. метров, из них 1,245 тыс. кв. метров – первая очередь.

В начале июня врио губернатора региона Дмитрий Махонин обозначил, что ключевой задачей краевых властей сейчас является сокращение сроков введения в эксплуатацию новых социальных объектов, в том числе новых поликлиник, ФАПов: «Краевые власти должны поменять подход к культуре стройки. Нужно, чтобы строительство здания и закупка необходимого оборудования шли одновременно».

Отметим, в адресную инвестиционную программу Пермского края включено 30 объектов здравоохранения, они должны быть сданы до 2024 года, включая объекты, которые будут приобретены. Это способствует реализации в регионе национального проекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и увеличит доступность медицинской помощи. Список строящихся социальных объектов можно посмотреть на портале «Управляем вместе». География строительства крупных объектов здравоохранения широкая, здания возводятся в Перми, Гамово, Савино, Кудымкаре, Ныробе, Юрле, Чердыни и во многих других муниципалитетах края.

© «Вечерние ведомости»

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