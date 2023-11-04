«Автомобилист» проведет воскресный матч на выезде во Владивостоке

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Сегодняшним соперником екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» стал владивостокский «Адмирал». Матч начинается в полдень по екатеринбургскому времени.Этим матчем уральский клуб продолжает поединки на Дальнем Востоке. Так, два последних матча прошли в Хабаровске – с ХК «Амур», это короткое противостояние закончилось ничьей – в одном случае выиграл уральский клуб, в другом – хабаровский.На данный момент «шоферы» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. А сегодняшний соперник – «Адмирал» – на последнем, 12 месте.