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«Автомобилист» проведет воскресный матч на выезде во Владивостоке
Сегодняшним соперником екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» стал владивостокский «Адмирал». Матч начинается в полдень по екатеринбургскому времени.
Этим матчем уральский клуб продолжает поединки на Дальнем Востоке. Так, два последних матча прошли в Хабаровске – с ХК «Амур», это короткое противостояние закончилось ничьей – в одном случае выиграл уральский клуб, в другом – хабаровский.
На данный момент «шоферы» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. А сегодняшний соперник – «Адмирал» – на последнем, 12 месте.
Этим матчем уральский клуб продолжает поединки на Дальнем Востоке. Так, два последних матча прошли в Хабаровске – с ХК «Амур», это короткое противостояние закончилось ничьей – в одном случае выиграл уральский клуб, в другом – хабаровский.
На данный момент «шоферы» находится на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. А сегодняшний соперник – «Адмирал» – на последнем, 12 месте.
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