ФК «Урал» завершил первый круг очередным поражением

Владислав Постников © Вечерние ведомости

Футбольный клуб «Урал» в рамках 15-то тура МИР РПЛ встречался в Самаре с «Крыльями Советов». Заключительный матч первого круга закончился для уральцев неутешительно – екатеринбургский клуб потерпел четвёртое подряд поражение и завершил первую половину чемпионата на 12-м месте.В первом тайме игровым преимуществом владели «Крылья». Не прошло и 20 минут, как в ворота «Урала» было назначено два пенальти. Первый 11-метровый удар реализовал аргентинский нападающий Бенжамин Гарре, а вот второй пошёл пробивать бразилец Фернандо Констанца, и блестяще в рамке сыграл Илья Помазун. До перерыва счёт не изменился – 1:0 в пользу хозяев.Уже на 13-й секунде второго тайма «Урал» смог сравнять счёт – гол на свой счёт записал центральный защитник Сильве Бегич. Хорватский легионер «Урала» оказался в нужном месте в нужное время после того как Эрик Бикфалви выиграл борьбу на линии штрафной и пробил по воротам. Удар капитана «Урала» не достиг цели, застряв в частоколе ног, но мяч подобрал Бегич, чей удар в касание был точен – 1:1.После того как счёт стал равным, преимущество оставалось за «Крыльями», и «Уралу» практически не удавалось доводить свои атаки до ударов в створ. Поэтому следующий гол самарцев на 67-й минуте был логичным результатом игры – гол этот записал на свой счёт Владислав Шитов.После того как «Урал» вновь стал уступать в счёте, Виктор Гончаренко выпустил Юрия Газинского вместо Фаниля Сунгатулина, но переломить ход встречи это не помогло. А после того как ближе к концу матча игроки «Крыльев Советов» начали затягивать время, подолгу валяясь на газоне, Газинский не выдержал и толкнул в лицо самарца Романа Ежова, схлопотав тем самым красную карточку.После удаления «Урал» всё равно пытался организовать атаки, но в итоге пропустил контратаку «Крыльев» и третий мяч – его на свой счёт записал Владимир Писарский, известный до 2023 года под фамилией Сычевой. Итог – 3:1.Поражение стало для «Урала» уже четвёртым подряд. Клуб завершил первый круг с 16 очками, 13 из которых были набраны в первых пяти турах – после этого последовала длительная безвыигрышная серия из 3 ничьих и 7 поражений. «Крылья Советов» завершили первый круг с 25очками на 3-м месте.Второй круг начнётся для «Урала» через две недели – 26 ноября в Екатеринбурге должен состояться матч с «Краснодаром», текущим лидером чемпионата.