ФК «Урал» не смог обыграть соперника из Нижнего Новгорода

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче 2 тура российской Премьер -лиги футбольный клуб «Урал» принимал дома в Екатеринбурге соперников из Нижнего Новгорода – клуб «Пари НН».В первом туре обе команды встречались с сильнейшими клубами по итогам прошлого сезона – но если «Урал» ЦСКА победил, то «Нижний Новгород» уступил питерскому «Зениту». Поэтому к очному матчу клубы подошли с разным багажом очков. Сама игра выдалась равной, но поразить ворота в ней никто так и не сумел, в итоге свисток арбитра зафиксировал итоговый счёт 0:0. У «Урала» наиболее хорошие шансы забить имели Андрей Егорычев в первом тайме и Алексей Каштанов во втором, но оба не попали в створ ворот.«Нижний Новгород» остаётся одним из самых неудобных соперников для екатеринбургского клуба – в пяти официальных матчах в рамках РПЛ у «Урала» ни одной победы: две нулевые ничьи, два поражения по счётом 0:1 и ничья 1:1. В рамках Кубка России единственная игра между клубами также завершилась нулевой ничьей в основное время – правда, в дополнительное «Урал» вырвал победу. Таким образом, в шести официальных матчах с «Нижним Новгородом» «Урал» смог забить в основное время всего один мяч.Ничья позволила «Уралу» временно подняться на вторую строчку в турнирной таблице, после «Крыльев Советов». Впрочем, большинство матчей 2 тура ещё не сыграно.Следующий матч в РПЛ «Урал» проведёт на выезде, сыграв 5 августа в уральском дерби против «Оренбурга».