Возрастное ограничение 18+
В столице Урала стартовало первенство России по легкой атлетике среди юниоров
Спорт
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На стадионе «Калининец» в Екатеринбурге сегодня, 30 июня, стартовало первенство России по легкой атлетике среди юниоров.
В пресс-службе мэрии сообщили, что с 30 июня по 2 июля будут бороться за победу 723 спортсмена в возрасте до 23 лет из 68 регионов России. На первенстве разыгрывают 42 комплекта наград во всех олимпийских дисциплинах легкой атлетики кроме спортивной ходьбы и бегового марафона.
Екатеринбург и Свердловскую область на соревнованиях представят 50 молодых атлетов. Среди них – серебряный призер первенства России-2022 среди юниоров в беге на 800 метров Алексей Ломакин, победители первенства России-2022 среди юношей до 20 лет в беге на 100 метров Егор Колотилов и в беге на 200 метров Максим Ильин.
Вход для зрителей свободный, однако необходимо оформить бесплатные билеты на сайте из-за ограниченного числа мест на стадионе «Калининец».
В пресс-службе мэрии сообщили, что с 30 июня по 2 июля будут бороться за победу 723 спортсмена в возрасте до 23 лет из 68 регионов России. На первенстве разыгрывают 42 комплекта наград во всех олимпийских дисциплинах легкой атлетики кроме спортивной ходьбы и бегового марафона.
Екатеринбург и Свердловскую область на соревнованиях представят 50 молодых атлетов. Среди них – серебряный призер первенства России-2022 среди юниоров в беге на 800 метров Алексей Ломакин, победители первенства России-2022 среди юношей до 20 лет в беге на 100 метров Егор Колотилов и в беге на 200 метров Максим Ильин.
Вход для зрителей свободный, однако необходимо оформить бесплатные билеты на сайте из-за ограниченного числа мест на стадионе «Калининец».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Первоуральске на площади 450 квадратных метров сгорела крыша пятиэтажного жилого дома
24 июня 2023
24 июня 2023
Еще две улицы в Екатеринбурге станут односторонними
28 июня 2023
28 июня 2023