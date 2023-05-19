Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В акватории Городского пруда в Екатеринбурге стартовали первенство и чемпионат города по гребле на байдарках и каноэ.Как сообщили в пресс-службе мэрии, отборочные соревнования проходят каждый год. В первенстве участвуют спортсмены в возрасте до 15 лет, а в чемпионате – от 15 лет и старше.Гребцам-байдарочникам предстоит пройти три дистанции: 200 метров, 500 метров и 1 километр. В соревнованиях участвуют около 130 воспитанников спортивных школ Верх-Исетского района, СШ «Виктория» и СШ «Динамо».Сильнейшие спортсмены будут представлять уральскую столицу на областном первенстве и Спартакиаде учащихся России.