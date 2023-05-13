ФК «Урал» разгромно проиграл в Самаре и продолжает борьбу за выживание в Премьер-лиге

Владислав Постников © Вечерние ведомости

В матче 28-го тура МИР РПЛ екатеринбургский футбольный клуб «Урал» встречался на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Игра завершилась разгромной победой хозяев поля.В первом тайме позиционным преимуществом владели «Крылья Советов», но опасных моментов больше было у «Урала». Несмотря на это открыли счёт хозяева – на 4-й из пяти добавленных к первому тайму минуте отличился нидерландский защитник «Крыльев» Гленн Бейл. На перерыв команды ушли при счёте 1:0.Спустя шесть минут после начала второго тайма самарцы удвоили преимущество – отличился нападающий Дмитрий Цыпченко. А на 60-й минуте счёт стал разгромным – в ворота «Урала» был назначен пенальти, который реализовал аргентинский форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре.Уступив прямому конкуренту, «Урал» позволил приблизиться «Крыльям» на расстояние одного очка – теперь у клуба из Самары стало 29 очков (у екатеринбуржцев их осталось 30). Команды занимают 11-е и 12-е места соответственно. После победы «Ахмата» над «Химками» вылет «Урала» напрямую в ФНЛ стал невозможен, однако есть опасность покинуть высший дивизион российского футбола через стыковые матчи – теоретически екатеринбургский клуб может опуститься на 13-14 место в РПЛ. Уралу осталось провести два матча – 27 мая на выезде с «Химками» и 3 июня в Екатеринбурге с «Сочи». Поскольку ближайшие преследователи «Урала» – «Крылья Советов» и воронежский «Факел» проводят следующий матч между собой, подопечным Виктора Гончаренко достаточно одержать в двух оставшихся матчах одну победу, чтобы гарантировать себе прописку в РПЛ.